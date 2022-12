AKTUÁLNE Vyšetrovateľ navrhuje obžalovať Zoroslava Kollára

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry navrhuje podanie obžaloby na jedného z najbohatších Slovákov Zoroslava Kollára. Informuje o tom portál Aktuality, ktorému to potvrdila hovorkyňa policajného prezídia Karolína Barinková.

"Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry ukončil 15. decembra 2022 trestné konanie voči obvineným R. M., Z. K. a T. K. s návrhom na podanie obžaloby. Obvinení sú stíhaní za spolu 11 skutkov týkajúcich sa rôznych súdnych konaní a to pre prečin podplácania a zločin zasahovania do nezávislosti súdu,“ uviedla pre porzál hovorkyňa. Všetkým trom hrozí od dvoch do osem rokov väzenia. Spolu s Kollárom vyšetrovateľ navrhuje obžalovať aj jeho kamaráta a bývalého sudcu bratislavského krajského súdu Richarda Molnára a advokáta Tomáša Kuláka.

archívne video

Zoroslav Kollár bol vo väzbe od posledného októbrového dňa roka 2019. Do väzby ho zobral vtedy ŠTS v Pezinku spoločne s bývalou podpredsedníčkou Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmilou Urbancovou a expredsedom Okresného súdu Bratislava III Davidom Lindtnerom. Dôvodom väzobného stíhania trojice obvinenej z prijímania úplatku, prípadne zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu, bola obava z možného ovplyvňovania svedkov, teda kolúzna väzba.

Následne v prvej polovici novembra 2020 Najvyšší súd (NS) SR zamietol ich sťažnosti voči väzobnému stíhaniu. Vyhovel zároveň návrhu prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a rozšíril dôvody väzby o väzbu preventívnu. Trojicu zadržala NAKA 28. októbra v rámci akcie Víchrica.