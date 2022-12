Žena (49) v Hriňovej pila s mužom (49) alkohol: Po hádke ho viackrát bodla kuchynským nožom

Pripomína, že v byte na Partizánskej ulici žena so 48-ročným mužom pred útokom spolu pili alkohol. Nasledovala hádka a neskôr začala muža bodať kuchynským nožom. Podľa polície to bolo opakovane do rôznych častí tela vrátane hrude. Udalosť sa stala v utorok (13. 12.) večer.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Vyšetrovateľ vo Zvolene obvinil 49-ročnú ženu zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Po vykonaných procesných úkonoch ju umiestnil do policajnej cely a sudca okresného súdu vzal obvinenú do väzby. Za takýto zločin jej hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.