Poslancov čaká rušný týždeň: Smer-SD chce hlasovať o novele Ústavy SR, pridal sa aj Kollár, Heger trvá na rozpočte

BRATISLAVA - Po tom, ako sa dnes v Národnej rade objavilo len pár poslancov a podpredseda parlamentu Peter Pčolinský (Sme rodina) prerušil rokovanie do pondelka, by mali zákonodarcovia týždeň pred Vianocami zamakať. Opozičný Smer-SD chce, aby boli čo najrýchlejšie vytvorené právne podmienky na vyhlásenie predčasných volieb. Žiada, aby už v pondelok NR SR hlasovala o návrhu novely Ústavy SR, ktorá by mala umožniť skrátenie volebného obdobia. Predseda NR SR Boris Kollár a premiér Eduard Heger chcú prijatie budúcoročného štátneho rozpočtu.

"V pondelok budúci týždeň je potrebné hlasovať o návrhu novelizácie Ústavy SR, aby sme mohli začať rokovať o návrhu na skrátenie volebného obdobia. Ešte počas budúceho týždňa musí vzniknúť dohoda o termíne konania predčasných volieb," uviedol v stanovisku šéf Smeru-SD Robert Fico.

Toto by mal byť ideálny termín

Za ideálny termín predčasných volieb považuje Smer-SD máj 2023, nechce ich neskôr ako 30. júna 2023. Skrátenie volebného obdobia by sa podľa nich mohlo schváliť na konci budúceho týždňa. "Popri tom môžu paralelne prebiehať rokovania našich expertov o návrhu rozpočtu na budúci rok, na ktorom musí vzniknúť široká politická dohoda," dodal Fico. Návrh novely ústavy z dielne Sme rodina by mohol umožniť skrátenie volebného obdobia NR SR dvoma spôsobmi, a to referendom a ústavným zákonom. Návrh je v druhom čítaní.

Kollár chce, aby na budúci týždeň bola schválená zmena ústavy aj rozpočet

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) chce, aby na budúci týždeň bola v parlamente schválená zmena ústavy, ktorá by umožnila skrátenie volebného obdobia NR SR, a aj prijatý budúcoročný štátny rozpočet. Šéf parlamentu to vyhlásil s tým, že rokovať o tom chce so zástupcami opozície i koalície. Kollár tvrdí, že prioritou je prijať rozpočet a pripraviť Slovensko na predčasné parlamentné voľby, ktoré by sa mali konať najneskôr do konca júna. "Budeme sa snažiť pripraviť všetko na budúci týždeň tak, aby sme tieto kroky naplnili," oznámil.

Šéf parlamentu upozornil, že ak nebude prijatý rozpočet, nebude si môcť plniť vláda záväzky voči zdravotníkom, učiteľom i ďalším občanom. Nebude podľa neho vedieť ani garantovať ceny energií. "Je to ho veľa, aké problémy by to spôsobilo," podotkol.

Cieľom je schválenie štátneho rozpočtu na budúci týždeň, tvrdí Heger

Cieľom je schváliť štátny rozpočet pre rok 2023 na budúci týždeň. Vyhlásil to dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že je to potrebné na realizovanie opatrení na pomoc ľuďom. "Je to rozpočet pomoci ľuďom a pomoci zamestnávateľom. Nechceme, aby ľudia prichádzali o prácu a preto pomôžeme aj zamestnávateľom. Tento rozpočet je tak postavený. Je teraz na zodpovednosti parlamentu, aby tento rozpočet schválil," skonštatoval.

Všetky ďalšie kroky budú podľa Hegera závisieť od politických rokovaní na úrovni strán. "Budeme vás o tom priebežne informovať," doplnil. Poukázal, že jeho vláda bola demokratická, protikorupčná, mala jasné zahranično-politické smerovanie a presadila viacero reforiem. "Slovensko sme výrazne posunuli dopredu a dali sme ho na kurz obnovy," dodal.