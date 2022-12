Je dokonané: Heger doručil prezidentke demisiu, Čaputová požaduje voľby počas prvého polroka 2023!

Galéria fotiek (5) Heger prišiel za Čaputovou.

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Počas štvrtkového večera zažila slovenská politická verejnosť ďalší pád vlády, ktorý sa zrejme aj zapíše do dejín politológie ako jeden z tých významnejších. Hlavne ak si viacerí spomenú na (ne)podanú demisiu Igora Matoviča (OĽaNO). Teraz je však už všetko jedno a do prezidentského paláca prišiel s hlavou štátu vyriešiť posledné formality pred voľbami premiér v demisii Eduard Heger. Ten bude vládu viesť až do rozdania nových kariet voličmi na budúci rok. Slovenská ústava totiž nepozná stav bezvládia.