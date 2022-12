Podľa Tomáša Tarabu pád vlády nemusí znamenať predčasné voľby

BRATISLAVA - Pád vlády nemusí znamenať predčasné voľby. Vyhlásil to predseda mimoparlamentnej strany Život-Národná strana a nezaradený poslanec Tomáš Taraba na sociálnej sieti.

VIDEO: Poslanci v parlamente definitívne vyslovili nedôveru vláde Eduarda Hegera

"Dnes sme prišli s návrhom na predčasné voľby a dvomi hlasmi tento návrh neprešiel. Ak by bol prešiel, mali by sme istotu, že Slovensko ide do predčasných volieb, " skonštatoval. Vláda Eduarda Hegera (OĽANO) podľa neho padla iba vďaka hlasom troch poslancov, pôsobiacich v strane Život-NS. "Rozhodli sme sa tak, ako sme tvrdili, že keď nevyrokujeme predčasné voľby, tak hlasujeme za pád vlády," dodal. Národná rada (NR) SR vyslovila vo štvrtok nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽANO). Za pád vlády hlasovalo 78 zo 102 prítomných poslancov, proti boli 20, zdržali sa dvaja a dvaja nehlasovali.