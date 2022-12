Neskutočné, čo sa tu deje: V Skalici zaútočili na speváka kapely pre dúhovú vlajku! Skončil v nemocnici

Od teroristického útoku na Zámockej ulici, kedy 19-ročný vrah zastrelil Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha, sa incidentov, kedy niekto útočil na LGBTI+ komunitu, stalo hneď niekoľko. Naposledy v skalickom klube Orlovňa, v ktorom zaútočili na členov kapely Berlin Manson len preto, že na stôl vyvesili dúhovú vlajku. Spevákovi kapely zlomili sánku a skončil v nemocnici, ďalšiemu členovi vytrhli z ucha náušnicu. Prípad preveruje aj polícia.

Svedkovia incidentu hovoria o zhruba piatich ľuďoch, ktorých označujú za neonacistov. Kapela Berlin Manson hosťovala na koncerte Slobodnej Európy, ktorá sa k tomu tiež vyjadrila. "Radi by sme sa vyjadrili k napadnutiu našich hostí - skupiny Berlin Manson, na našom koncerte v Skalici. Ako je o nás všeobecne známe z našich postojov a vyjadrení, sme skupina, ktorá sa výrazne vymedzuje voči akýmkoľvek prejavom nacizmu, rasizmu, xenofóbie a homofóbie. Z toho dôvodu máme na našich koncertoch už dlhodobo pokoj od podobných prejavov. Až do sobotného koncertu v Skalici, na ktorý zavítalo aj pár homofóbnych primitívov, ktorí fyzicky napadli skupinu Berlín Manson a spevákovi spôsobil ťažké zranenie. Je nám to veľmi ľúto, chlapcom z Berlín Manson sa veľmi ospravedlňujeme, prajeme všetko dobré a skoré uzdravenie. Zároveň by sme radi odkázali všetkým náckom, ktorí stále nepochopili, že naša skupina patrí na opačnú stranu barikády, aby na naše koncerty nechodili. Nie ste u nás vítaní," napísala Slobodná Európa na sociálnej sieti.

K samotnému incidentu sa vyjadril aj podnik. "Chceli by sme sa ospravedlniť za včerajší nešťastný incident pred vystúpením skupiny BERLIN MANSON, veľmi nás to mrzí. Vzniknutú situáciu riešime. Z našej strany, ako organizátora je nám to veľmi ľúto a do budúcnosti spravíme všetko preto, aby sa podobné incidenty už neopakovali a spoločne sme sa v Orlovňa Skalica cítili kultúrne a užili si každý jeden koncert, každej jednej skupiny," napísali.

Teoristický útok na Zámockej

Teoristický čin v centre Bratislavy, ktorý sa odohral o siedmej večer 12. októbra má na svedomí len 19-ročný Juraj K. Ten si z trezora zobral otcovu zbraň a zastrelil priamo pred podnikom Tepláreň Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha. Obaja patrili do LGBTI+ komunity. Motívom činu mala byť nenávisť.

Strelec chcel, podľa manifestu, ktorý zverejnil na sociálnej sieti, zabiť aj premiéra Eduarda Hegera či Židov. Po vraždách z miesta činu ušiel a celú noc ho hľadali policajti. Vrah zatiaľ zverejňoval príspevky na Twitteri. Ráno okolo pol ôsmej ho našla náhodná okoloidúca. Juraj K. sa zastrelil v Jaskovom rade. Jeho otec Juraj Krajčík, ktorý dlhšie zverejňoval na sociálnych sieťa konšpirácie, dal vyjadrenie len Marianovi Kotlebovi.

Ten je tiež odsúdený za rozdávanie šekov s nacistickou symbolikou. V rozhovore spolu konšpirovali o spravodajských hrách a útočníka vykresľovali ako obeť. Juraj K. sa pritom na svoj čin pripravoval dlhšie a radikalizoval sa aj na sociálnych sieťach. Krátko po vražde napísal, že necíti žiadnu ľútosť.