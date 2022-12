Trapas ako hrom: Poslanec Benčík si uprostred vystúpenia koledníkov vytiahol laptop a pozeral futbal!

Galéria fotiek (1) Benčík pozeral počas koledovania futbal.

Zdroj: Facebook/Juraj Šeliga - Za ľudí, TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Takéto vystúpenie rozhodne nemávajú poslanci v parlamente každý rok a o to cennejšie bolo. Do pléna Národnej rady totiž prišli tento rok odovzdať dobrú novinu aj koledníci až z ďalekého Vranova nad Topľou. Niektorí si vystúpenie užili, keďže niečo také rozhodne nevidia každý deň v práci, no našli sa aj čierne ovce, ktoré možno vystúpenie vnímali, no len na pol ucha, keďže primárny cieľ bol v laptope. Reč je o poslancovi SaS Jánovi Benčíkovi.