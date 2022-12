Fico po stretnutí so Szijjártóom: Keď krajiny v rámci V4 konali spoločne, darilo sa im presadzovať ich záujmy

BRATISLAVA - Keď krajiny v rámci Vyšehradskej štvorky (V4) konali spoločne, darilo sa im presadzovať ich záujmy. Tento formát má zmysel pre Slovensko aj Maďarsko. Predseda strany Smer-SD Robert Fico to uviedol po bilaterálnom stretnutí s ministrom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska Péterom Szijjártóom.

Fica mrzí, že Slovensko nedáva spolupráci v rámci V4 žiadnu dynamiku. Maďarsko má podľa Szijjártóa záujem na tom, aby spolupráca v rámci tejto skupiny pokračovala. "Máme veľkú radosť z toho, že aj na Slovensku sú vynikajúci priaznivci tejto myšlienky. Ďakujem Ficovi za podporu v tejto otázke," poznamenal. Fico zdôraznil, že Maďarsko nemôže byť sankcionované zo strany Európskej únie za svoje postoje a názory. Ak chcú eurokomisári hľadať krajinu, kde je problém s právnym štátom, mali by sa podľa Fica zamerať na Slovensko.

VIDEO Minister zahraničných vecí Maďarska vystúpil na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom Smeru-SD

Spoločne sa zaoberali aj protiruskými sankciami

Spoločne sa zaoberali aj protiruskými sankciami, ktoré nič nezmenili na postoji Ruska voči Ukrajine. "Sme presvedčení, že sa majú ukladať sankcie, ktoré fungujú, a nie také, ktoré poškodzujú tých, ktorí tieto sankcie vymysleli," poznamenal Fico. Témou stretnutia bola aj nelegálna migrácia. So Szijjártóom sa stretli aj minister financií Igor Matovič (OĽANO) a predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko. "Diskutovať s Péterom Szijjártóm je pre mňa vždy poučné. Poďakoval som mu za pozície Maďarska v EÚ, ktoré pomáhajú aj Slovenskej republike a blokujú šialenstvá Bruselu," uviedol Danko.

Galéria fotiek (2) Andrej Danko

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Maďarské fórum považuje za červenú čiaru

Szijjártó reagoval, že sa na Slovensku stretol s každým, kto podporuje Maďarsko. "Nereflektoval som na to, akú úlohu zohráva Danko v slovenskej politike, ale hodnotil som to, že on sa postavil za nás," povedal maďarský minister. Nemyslí si, že je prejavom neúcty, ak sa v krajine stretne s politikom určujúceho významu či bývalým premiérom. Maďarské fórum považuje za červenú čiaru stretnutie maďarského ministra s Ficom a Dankom. "Maďari na Slovensku majú dostatok vlastného rozumu a vedia posúdiť, že spolupráca s Ficom a s Dankom je neakceptovateľná. Stojíme na správnej strane," povedal predseda Maďarského fóra Zsolt Simon.