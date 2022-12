Ministerstvo vnútra čelí kritike za sporné tendre: Víťaz hovorí o diskriminácii a zvažuje podať podnet na ÚVO

BRATISLAVA - Boja sa kritiky za meno víťaza verejného obstarávania úspešného aj za bývalých vlád alebo čakali, že to skončí inak? Ministerstvo vnútra pod Romanom Mikulcom zrušilo tendre, ktoré vyhral s najnižšou cenou Bonul. Zdôvodňuje to tým, že nakupovať vlastne chceli niečo iné a zmeny nastali až potom. Strážna služba však za tým vidí diskrimináciu a účelové politické rozhodnutie. Zvažuje preto podať podnet na ÚVO.

archívne video

Nie je žiadnym tajomstvom, že pri dôležitých štátnych zákazkách vypisuje súťaže či tendre ministerstvo vnútra. Je bežnou praxou, že medzi súťažiacimi často aj z ekonomických dôvodov vyhráva ponuka toho najlacnejšieho dodávateľa, a práve tento posledný krok môže niekedy spôsobiť viaceré otázniky. Hlavne v prípadoch, keď sa angažujúci subjekt kvalifikuje vo viacerých kategóriách, má najnižšiu cenu a tesne pred koncom je odrazu mimo súťaže. Kde končí hranica slobodného rozhodovania rezortu a kde začína diskriminácia? Jestvuje totiž prípad, kedy pri rezorte Romana Mikulca tento otáznik opäť vyplával na povrch.

Tender, z ktorého verdiktov idú otázniky

Sporné tendre sa týkajú výberu strážnej služby pre ministerstvo. Reč je konkrétne o výberovom konaní verejného obstarávania z augusta 2020, ktoré malo názov "Technika a materiál na ochranu objektov - 2". Konkrétne tento tender bol rozdelený na tri samostatné časti:

Elektrická zabezpečovacia signalizácia (9 uchádzačov)

(9 uchádzačov) Kamerový zabezpečovací systém (10 uchádzačov)

(10 uchádzačov) Prístupový systém (8 uchádzačov)

Najnižšia cena je zvyčajne výhodnejšia, no ministerstvo časti obstarávania nečakane zrušilo

Prvé dve časti tendra dala najnižšiu cenovú ponuku mediálne známa spoločnosť Bonul, s.r.o. V treťom prípade dala najnižšiu ponuku spoločnosť Last Mile, s.r.o. s tým rozdielom, že v prípade prvých dvoch častí bola celá súťaž zrušená a v prípade tretej časti bola riadne vyhodnotená.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Nejde o ojedinelý prípad

To však nie je celý príbeh a nasleduje ďalší príklad netradične vyhodnotenej súťaže s názvom "Zabezpečovacie zariadenia" a pochádza z obdobia len o rok neskôr - august 2021. V tomto prípade ministerstvo podľa nášho zdroja obišlo bežné zverejnenie zápisníce pri otváraní cenových ponúk. Vyhodnocovanie trvalo až do mája 2022 s výsledkom - zrušenie súťaže.

Aj po roku nastali nejasnosti ohľadom ďalších súťaží. V rámci tohtoročného augusta išlo o tendre s názvami "Elektrické zabezpečovacie systémy" a "Systémy kontroly vstupu". V prípade druhej spomínanej opäť figurovala medzi súťažiacimi spoločnosť Bonul, a táto súťaž bola zrušená. V prípade prvej, kde Bonul nefiguroval, súťaž zrušená nebola.

Ministerstvo vnútra zrušenie vysvetľuje tým, že obstarávateľ sa začal zaoberať prehodnocovaním a navýšením počtu jednotlivých položiek a požadoval tiež doplnenie technickej špecifikácie o nové položky. To všekto však vytvorilo neočakávaný dôsledok, keďže hodnota zákazky sa zlacnila o priblížne 300 eur, čo by pri navyšovaní položiek nebol obvyklý ukazovateľ a cena by išla skôr nahor.

"Konanie ministerstva je podľa všetkého účelové a netransparentné. Na jednej strane zverejní celý rozsah zákazky a keď máme v tendri najnižšiu cenu, tak ho účelovo zruší, urobí minimálne zmeny a vyhlási neverejné obstarávanie už bez nás s odvolaním, že "povaha zákazky je citlivá"," kritizuje súťažiaci Bonul kroky rezortu. Firma bola pritom v minulosti často spájaná s dnes opozičnou stranou.

Bonul sa na Úrad pre verejné obstarávanie obrátiť nemôže, hodnota je príliš nízka

Súťažiaca spoločnosť má v prípade, že sa cíti byť ukrivdená, možnosť sa obrátiť na Úrad pre verejné obstarávanie, aby tento spor rozhodol. "Nakoľko však ide o zákazku s nízkou hodnotou, zákon o verejnom obstarávaní nám neumožňuje uplatniť riadne revízne postupy vo forme podania námietok na Úrad pre verejné obstarávanie. Daný právny stav a spôsob konania ministerstva je však pre nás neakceptovateľný," vysvetľuje zákonné vymedzenie Bonul.

Zvažujú ďalšie kroky

Firma trvá na tom, že podľa správania vrcholových predstaviteľov Ministerstva vnútra SR, je veľmi pravdepodobné, že ich konanie je "politickým rozhodnutím a vôbec nejde o kvalitu a cenu, ale o to, kto vyhrá súťaž". "Zvažujeme podanie podnetu na Úrad pre verejné obstarávanie, pričom sme si vedomí, že konanie úradu je podmienené skutočnosťou, či si náš podnet v danej veci osvojí a začne vo veci konať a vykoná kontrolu postupu zadávania zákazky u verejného obstarávateľa. Ďalšie právne kroky budeme zvažovať keď budú relevantné v danom čase," upozorňuje Bonul.

Galéria fotiek (3) Bratislavská pobočka Bonulu.

Zdroj: Vlado Anjel

Reakcia ministerstva

Ministerstvo v reakcii na tieto kroky tvrdí, že verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak jedným z dôvodov na zrušenie postupu je zmena okolností, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. "Obstarávanie techniky a materiálu na ochranu objektov sa realizuje pre všetky pracoviská ochrany objektov MV SR prevažne raz do roka. Proces obstarávania je časovo náročný. Pri súťažiach, ktoré spomínate, došlo k zrušeniu použitého postupu práve z dôvodu zmeny okolností, za ktorých boli vyhlásené: vznikla potreba prehodnotiť a navýšiť počty v jednotlivých položkách, ako aj doplniť technickú špecifikáciu o nové položky. Obstaranie techniky je nevyhnutné pre činnosť odboru, ktorý zabezpečuje ochranu objektov ministerstva vnútra," tvrdí rezort vnútra.

Ďalší otázny tender?

Existuje však aj ďalšie obstarávanie, pri ktorom vyvstali otázky, a to obstarávanie v systéme JOSEPHINE, ktoré bolo vedené ako neverejné obstarávanie. Rezort vraj tvrdil, že verejný obstarávateľ má možnosť pri zadávaní zákaziek do systému JOSEPHINE realizovať toto obstrávanie neverejne. Ide o náhradné diely do doterajších systémov, ktorými sú zabezpečený aj objekty MV SR.

Pri zadávaní zákaziek podľa ministerstva vnútra obstarávateľ postupuje striktne v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní. "Obstarávateľ realizoval opätovne verejné obstarávanie, v ktorom v súlade s § 117 ods. 1 zákona oslovil štyri subjekty, pričom nevyužil funkcionalitu zverejnenia v systéme JOSEPHINE, keďže po prehodnotení všetkých okolností bola uvedená zákazka identifikovaná ako zákazka citlivého charakteru. Dôvodom je, že ide o náhradné diely do existujúcich systémov, ktorými sú zabezpečené objekty ministerstva a o následne poskytovanie technickej podpory pri odstraňovaní porúch v objektoch, pre ktoré sú náhradné diely určené," vysvetľuje tento krok ministerstvo Romana Mikulca.