Netradičná tlačovka v kinosále parlamentu: Smeráci premietali nahrávky priamo z chodieb NAKA!

VIDEO Tlačová konferencia strany Smer-SD v kinosále NR SR:

Robert Fico uviedol, že pokiaľ ide o odvolávanie, je orientované na nezvládnutie migrácie. Zároveň vyjadril presvedčenie, že na konci dňa padne rozhodnutie a minister opustí svoj post. Fico považuje za správne, aby bol do kontextu Mikulcovho odvolávania zaradený nový zvuk, nahrávky, ktoré potvrdzujú strašné veci.

Štyri bloky nahrávok, ktoré boli zverejnené

Boli zverejnené štyri bloky vyjadrení „elitných“ vyšetrovateľov NAKA, ktorí sú obvinení zo všetkých možných trestných činov. Tieto nahrávky potvrdzujú, že na NAKA existuje organizovaná zločinecká skupina, ktorá je koordinovaná a na jej čele stojí minister vnútra, pod ním je prezident policajného zboru a ďalší funkcionári. Táto skupina spĺňa všetky kritériá založenia, zosnovania zločineckej skupiny s jedným cieľom – falšovanie dôkazov, manipulácia s dôkazmi, práca s udavačmi a ich podplácanie a má to slúžiť na likvidáciu politickej opozície.

Nahrávky, ktoré sa na tlačovej konferencii premietali:

Nahrávky vznikli v kanceláriách NAKA, boli vykonané na základe súhlasu príslušného súdu, teda sú legálne. Vyplýva z nich, že štyria vyšetrovatelia NAKA mali eminentný záujem zlikvidovať konkurenciu v podobe Diany Santusovej, no potvrdzujú hlavne tieto informácie, že to nebola individuálna práca vyšetrovateľov, no všetko toto bolo s vedomím ministra vnútra Mikulca a s vedomím vtedajšieho prezidenta PZ Kovaříka.

Tibor Gašpar skonštatoval, že všetky tieto nahrávky sú hodnotené odborne a právne v už zverejnenom 106 stranovom uznesení Generálnej prokuratúry SR, ktorá potvrdzovala obvinenie skupine čurillovcov. Prízvukoval, že všetky tieto nahrávky sú uskutočnené v pracovných priestoroch na NAKA, počas pracovnej doby, nie niekde v krčme, ako sa to snažili prezentovať niektoré médiá. Výsledkom je, že riešia to, ako vymyslieť stíhanie policajtky Santusovej a ďalších členov tímu Oblúk, ako vytvoriť falošné úradné záznamy a vymyslené uznesenie. „Ťažko ma niekto presvedčí, že sa bavíme o inom kontexte a že toto je debata policajtov pri pive. Keby takýto dôkaz existoval v Očistci o mojom konaní, o konaní bývalého ministra vnútra, o konaní bývalého premiéra, tak by jasali. ITP záznam z hľadiska jeho zvuku, intonácie, kontextu celého je nespochybniteľný dôkaz. Ťažko porovnateľný dôkaz s výpoveďou kajúcnika, zmanipulovaného kajúcnika, pričom na základe takýchto dôkazov sú vedené trestné stíhania, sú tu nadkvalifikácie a rôzne zločinecké skupiny a toto je ignorované,“ priblížil Tibor Gašpar.

Tiež zdôraznil, že dnes sú obvinení štyria čurillovci plus Branislav Dunčko a Magula, no je nepochybné, že na stíhanie je viac osôb. Účastní tohto konania sú aj prokurátori ÚŠP na čele s Lipšicom. Uviedol to v kontexte posledných rozhodnutí okolo Očistca, ktoré hovoria o tom, že treba riešiť otázku možnej zaujatosti celého zboru prokurátorov ÚŠP, pretože toto len potvrdzuje ich aktívnu účasť na celom konaní.

Likvidácia vyšetrovateľky Santusovej

Druhý blok nahrávok hovorí o tom, že títo štyria vyšetrovatelia mali za úlohu zničiť nie riadnym procesným postupom vyšetrovateľku Santusovú, ale zdiskreditovať ju a dať do väzby. Samozrejme jej poliať auto benzínom a zapáliť. No procesne ju zrealizovať nevedeli.

K tejto časti sa Tibor Gašpar vyjadril, že kto pozná obsah uznesenia generálnej prokuratúry, nájde tam state o tom, ako chceli policajtku Santusovú sledovať neprocesne, ako kúpia GPS karty a ako ich budú používať v rámci jej sledovania. To naväzuje na nahrávku, že sa pôjdu previezť a zistiť, či je doma alebo v práci. Upozornil, že z tých pár slov je zjavná obava z vyšetrovateľky Santusovej.

Robert Kaliňák podotkol, že premiér, vtedy zjavne Matovič, Mikulec, Lipšic sú závislí na týchto policajtoch, lebo na nich toto všetko vedia, majú CD, majú všetky veci, na ktorých participovali, preto nemôžu by postavení mimo službu, lebo by začali rozprávať na nich.

Tretí blok nahrávok jasne hovorí o tom, že Národný bezpečnostný úrad mal zámer preverovať bezpečnostné previerky týchto policajtov, tak ich chceli zlikvidovať. A pokiaľ ide o SMER je evidentné, že je stále hlavný terč. Úloha bola jasná, urobiť zo SMERu zločineckú skupinu, je to explicitne povedané v nahrávke.

Posledný blok nahrávok bol o prípade Súmrak, kde sú obvinení R. Fico, R. Kaliňák a T. Gašpar. Vyšetrovatelia sa dostali pod obrovský tlak, pretože jeden z vyšetrovateľov požiadal o odchod do civilu. Je nový koordinátor vyšetrovateľ, pán Varga. Je z východného Slovenska a je pod tlakom Lipšica, ktorý kričí, že treba okamžite ukončiť vyšetrovanie a začať s oboznamovaním s obsahom vyšetrovacieho spisu. „Bez toho, aby sme boli vypočutí. Ja som doteraz nemal možnosť vypovedať, lebo som kládol jasné otázky, z čoho som obvinený? Akého trestného činu som sa dopustil? V čom bolo moje konanie? Na tieto otázky nám nikto nikdy neodpovedal, ale keďže vidia, že to nedržia v rukách, tak vymenili rýchlo koordinátora a my sme dostali veľmi urgentné termíny na to, aby sme sa oboznámili s vyšetrovacím spisom, to znamená, že čakáme vo veľmi krátkom čase podanie obžaloby,“ povedal Robert Fico. V nahrávke obvinení vyšetrovatelia konštatujú, že na východnom Slovensku majú komplicov, Mareka Draveckého a Maťa Vargu. Títo mali pomôcť s tým, aby zohnali telefón, ktorý bol zadržaný udavačovi Petrovovi (Tigrovi).

Preto Fico potvrdil, že okamžite nahrávky doručí OČTK, ďalej podáva na Vargu a Draveckého trestné oznámenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a podáva námietku zaujatosti, pretože tento človek nemôže byť koordinátorom najcitlivejšej mediálnej kauzy na Slovensku.