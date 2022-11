Pomsta? Matovič po odvolaní Cigánikovej prerazil dno: Neschopná vulgárna zrúda!

BRATISLAVA – Politické hádky sú jedna vec a v našom parlamente sme ich už videli neúrekom. Občas sa dokonca vyskytol aj fyzický konflikt. No nazvať kolegyňu „neschopnou vulgárnou zrúdou“ a to v statuse na sociálnej sieti, to je už iný kaliber. Presne takto sa zachoval minister financií Igor Matovič voči odvolanej šéfke zdravotníckeho výboru Jane Bittó Cigánikovej.

Poslanci Cigánikovú odvolali z funkcie vo štvrtok podvečer v tajnom hlasovaní. To znamená, že o tom, kto ako hlasoval, oficiálne informácie nemáme. Poslanci klubu OĽaNO sa však rozhodli dať svoj postoj otvorene najavo. „Poslanecký klub OĽANO sa nezúčastnil odvolávania Jany Bittó Cigánikovej z postu predsedníčky zdravotníckeho výboru. Nemáme krvavé oči, preto sme nechali o jej zotrvaní rozhodnúť plénum NR SR. Aj keď na poste predsedníčky zdravotníckeho výboru urobila mnoho excesov, nebudeme sa mstiť nášmu bývalému koaličnému partnerovi,“ uviedol šéf klubu Michal Šípoš vo formálnom stanovisku.

SaSkári si ODVOLALI TEPŠU Keď mi naši poslanci z OĽANO povedali, že nebudú mať krvavé oči - ukážu gesto voči SaS a... Posted by Igor Matovic on Thursday, November 10, 2022

Potom však prišiel status predsedu strany a financmajstra Igora Matoviča, ktorý vytiahol slovník hodný podniku tretej cenovej kategórie. „Keď mi naši poslanci z OĽANO povedali, že nebudú mať krvavé oči - ukážu gesto voči SaS a nezúčastnia sa hlasovania o odvolaní Cigánikovej, povedal som si že frajeros. Podržať tak neschopnú vulgárnu zrúdu, to chce fakt tonu pokory a sebazaprenia,“ uviedol na adresu Cigánikovej.

Kopol si aj do strany SaS. Poukázal totiž na to, že hlasovania sa zúčastnilo 91 poslancov, z ktorých hlasovalo za odvolanie 67. Cigániková tak na čele výboru skončila. „Lenže úplná krása je skrytá v pravidlách - ak by sa voľby nezúčastnilo 20 SaSkárov, voľby by boli neplatné a Tepša by naďalej bola šéfkou zdravotníckeho výboru,“ uviedol s tým, že SaS-kári si vlastne Cigánikovú z postu odvolali sami. „Fakt nechápem, ako sa niekto môže roky hrať na fachmana v matematike a neovláda ani jej základy,“ uviedol.

„… ale možno je to všetko inak. SaSkári Janu sami neznášajú a predpokladať, že sú všetci takí neschopní, je trochu naivné. A tak ešte reálnejší môže byť scenár, že ju úmyseľne potopili vlastní, aby im už nerobila hanbu v tak dôležitej pozícii. Hmm,“ zamyslela sa Matovič na záver.

Po pár minútach však svoj status upravil. Spojenie "neschopná vulgárna zrúda" zamenil za iné, miernejšie - Cigániková tak je v jeho očiach už "len" "neschopná vulgárna osoba".