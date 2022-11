VEĽKÝ podvod na klientov bánk: Spoľahnúť sa už nemôžu ani na oficiálne SMS správy! Dostali ste ich aj vy?

Na to, že podvodníkom sa podarilo dostať do oficiálnej komunikácie banky s klientom, upozornila polícia. Správa od podvodníka sa pritom klientovi zobrazila priamo vo vlákne správ, ktoré dostal od banky v minulosti – čiže priamo medzi tými oficiálnymi.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Hoaxy a podvody - Polícia SR

„Nič to nemení na skutočnosti, že je to podvod. Potvrdili to aj zamestnanci banky. Nikdy, nikdy, nikdy nesmiete kliknúť na akýkoľvek link, kam by ste mali zadávať vaše prihlasovacie údaje alebo číslo vašej karty. WWW adresa je výstražným trojuholníkom podvodu,“ apelujú na ľudí. Vyzývajú ich tiež na to, aby túto informáciu šírili ďalej a upozornili aj svojich známych. „Podvodníci sú čoraz rafinovanejší. Polícia SR sa zaoberá phisingovými útokmi, no považujeme za dôležité na nich aj upozorňovať, aby sa im občania vyvarovali,“ uviedli.

Podvody sú na každodennom poriadku

Upozornili tiež, že banky nikdy neposielajú www adresy či linky, cez ktoré sa môžete prihlásiť do svojho účtu. Ak narazíte na takú správu, určite ide podľa nich o podvod. Iba pred pár dňami napríklad upozorňovali na to, že podvodníci sa vyhrávajú na rôzne inštitúcie - cez banky až po poštu a v ich mene vám posielajú správy o tom, že vám zrušili účet, že váš majetok bol presunutý na účet "Andreja," ako aj o tom, že máte zaplatiť pošte colné za tovar, ktorý ste si nikdy neobjednali.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Takto zistíte, že ide o podvod

Rýchlym spôsobom, ako zistiť, že ide o podvod, je pozrieť sa na to, či ide o oficiálne číslo danej organizácie, či nie je náhodou zo zahraničia alebo či sa dá overiť na stránke danej inštitúcie. „Ak si naň kliknem, čo sa skrýva za tým názvom? Keď si ho vygooglim, nezistím, že už sa snažil niekoho podviesť?,“ radia policajti, čo by ste sa mali zakaždým pýtať sami seba.

Položiť by ste si mali tiež otázky, či keď si vyhľadáte danú inštitúciu na internete, má takú istú stránku, ako vidíte v odkaze. Spozornieť by ste mali aj vtedy, ak má slovenská inštitúcia www adresu, ktorá sa nekončí sa .sk. Podozrivé by vám malo byť aj to, že pýtajú od vás peniaze neformálne - cez SMS správu. „Všetko to je podozrivé, žiadna z inštitúcií ako je pošta, banka či iný úrad od vás nikdy nebude žiadať, aby ste klikli na akýkoľvek link cez SMS správu alebo e-mail,“ uviedli.

Indikátorom toho, že nie je všetko v poriadku, môžu byť aj gramatické chyby či príliš neformálny jazyk, ktorý nie je pre banku práve typický.