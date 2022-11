Krajniak odmieta výber úspor z druhého piliera: Aj napriek tomu ho podporí

BRATISLAVA – Sporitelia zapojení do 2. dôchodkového piliera by podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) nemali mať možnosť jednorazového výberu časti nasporených financií. Napriek tomuto názoru však podporí pozmeňujúci návrh poslanca Petra Kremského (OĽANO), ktorý túto možnosť v novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení zachováva. Vybraná suma by však mala podliehať zdaneniu. Krajniak to povedal v nedeľňajšej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

"Prečo by to malo byť dané iba pre ľudí, ktorí majú nasporenú nejakú sumu budúceho dôchodku? Prečo by to malo byť iba pre ľudí v 2. pilieri, prečo by to nemalo byť aj pre ľudí v 1. pilieri?" pýtal sa Krajniak. Minister tvrdil, že pre sporenie 1,7 milióna ľudí v 2. pilieri majú súčasní dôchodcovia približne o 50 eur nižšie dôchodky. Krajniak však dodal, že podporí pozmeňujúci návrh Kremského, ktorý túto možnosť zachováva. Novela zákona prinesie podľa Krajniaka lepšie zhodnotenie úspor, ale aj nižšie poplatky správcovským spoločnostiam. Časť úspor sa na rozdiel od súčasnej úpravy bude môcť dediť ešte počas desiatich rokov po odchode do dôchodku.

Úspory by mali slúžiť na zabezepečenie v starobe

Exminister práce a poslanec Národnej rady Ján Richter (Smer-SD) súhlasil s tým, že úspory by mali prioritne slúžiť na zabezpečenie života v starobe. Pokiaľ si budú dôchodcovia vyberať nasporené peniaze jednorazovo, hrozí podľa neho, že by v budúcnosti mali nízke dôchodky. "Čo sa stane za desať rokov? Žijeme veľmi turbulentnú dobu," upozornil Richter. Opozičný Smer-SD podľa neho novelu zákona nepodporí, pretože neboli akceptované jeho pripomienky.

Nezhoda na podpore vlády smerom k obyvateľom

Obaja politici sa nezhodli na tom, ktorá vláda viac podporuje jednotlivé skupiny obyvateľov. Zatiaľ čo Krajniak zdôrazňoval zvýšenie dávok pre dôchodcov a rodiny s deťmi, podľa Richtera súčasná vláda najskôr doterajšie výhody berie a neskôr ich nahrádza iným spôsobom. Exminister upozornil aj na to, že kabinet Eduard Hegera (OĽANO) má výrazne vyššie príjmy, ako mali jeho predchodcovia.