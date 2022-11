V Bratislave sa chystá veľká akcia proti diviakom! Pripravte sa na uzavreté cesty, v akcii bude aj mestská polícia

Galéria fotiek (1) Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Na to, aby Bratislavčania videli na vlastné oči diviačiu rodinku, nemusia cestovať mimo mesto ani navštíviť zoologickú záhradu. Stačilo im pre to vyjsť do ulíc. Viaceré časti hlavného mesta totiž v posledných mesiacoch bojujú s diviačou zverou. Diviaka nie je problém stretnúť pri čakaní na električku, či dokonca pred SND. Kompetentní preto zakročili.