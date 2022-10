Vláda dnes bude rokovať o zmenách v požiadavkách na čistiarne vôd aj investičnú pomoc

BRATISLAVA - Požiadavky na povoľovanie, zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie malých čistiarní odpadových vôd by sa mali zmeniť. Novela nariadenia vlády ustanovujúceho požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd precizuje aj zriaďovanie malých čistiarní do 50 obyvateľov, ktoré sa majú realizovať, ak nie je možné z technických dôvodov alebo vysokých nákladov pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu. Zmeny v nariadení bude v stredu schvaľovať vláda.

Kabinet takisto prerokuje zmenu štatútu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Zmena súvisí s rozšírením pôsobnosti Úradu vlády o koordináciu inklúzie rómskych komunít a využitia eurofondov na tento účel. Spoločnosť Arcondis Solutions patriaca pod švajčiarsky Arcondis Holding AG plánuje v Košiciach vytvorenie centra podnikových služieb, ktoré by malo do roka 2026 zamestnať 60 ľudí. Na tento účel by mohla dostať od štátu investičný stimul v maximálnej výške 584.648 eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Vyplýva to z návrhu investičnej pomoci, ktorý ministerstvo hospodárstva predkladá na rokovanie vlády.

Chorvátsko 1. januára 2023 vstúpi do eurozóny

Kabinet tiež prerokuje návrh na udelenie súhlasu Národnej rady (NR) SR pre ministra financií pred hlasovaním v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM), ktoré súvisí so vstupom Chorvátska do tohto mechanizmu. Chorvátsko 1. januára 2023 vstúpi do eurozóny, s čím je spojený aj začiatok procesu vstupu do ESM. Pri tejto príležitosti sa musí aktualizovať aj kľúč na určenie príspevkov do tohto mechanizmu. “V novembri/decembri 2022 prebehne v Rade guvernérov ESM schvaľovanie rezolúcie, ktorá umožní aktualizácie kľúča,” avizuje rezort financií.