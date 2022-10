Ide do tuhého, vláda má na mále: Zastropovanie cien pre podnikateľov má háčik, ak neschvália rozpočet, nič nebude!

VIDEO Tlačová konferencia na Úrade vlády SR:

Zastropovanie silovej zložky energií, štát sľubuje preplatenie 80% nákladov

Firmy tak na Slovensku môžu mať v prípade schválenia rozpočtu od 1. januára do 31. marca budúceho roka zastropovanú silovú zložku ceny energií. Pri elektrine to bude na úrovni 199 eur za megawatthodinu (MWh) a pri plyne 99 eur za MWh . Nad túto úroveň preplatí štát 80 % výdavkov. Po pondelkovom rokovaní tripartity to avizoval premiér Eduard Heger (OĽaNO).

Opatrenie má zatiaľ platiť do konca prvého štvrťroka 2023. V marci vláda podľa Hegera prehodnotí túto pomoc podľa situácie na trhoch. "Podľa toho aj rozhodneme, či budeme v tejto pomoci ďalej pokračovať a v akej podobe," avizoval.

"Týmto opatrením pokryjeme takmer celý sektor firiem. Zostávajú nám ešte energeticky extrémne náročné firmy, tie bude riešiť ministerstvo hospodárstva individuálne," vyhlásil predseda vlády.

Ešte im ostali resty

Pomoc pre domácnosti na budúci rok

Premiér dodáva, že vraj nezabúdajú ani na domácnosti, pre ktoré pripravujú energetické opatrenia na budúci rok. "V tejto chvíli domácnosti majú regulované a stabilné ceny do konca tohto roka a my spravíme všetko preto, aby naši občania mali vo vláde počas krízy oporu, ktorá ich zodpovedne prevedie energetickou krízou," sľubuje Heger.

Pre firmy majú v rozpočte nachystané 1,4 miliardy eur, nie je však ešte schválený

Minister financií následne detailnejšie na grafe ukázal, ako to vláda s pomocou pre podniky myslí a kde vstúpi do hrý štát cez svoju pomoc. "V rozpočte, ktorý stále nie je schválený, je vyčlenených 1,4 miliardy eur pre podnikateľský sektor. Považujem však za vhodnejšie o nich hovoriť ako o zamestnávateľoch," povedal líder OĽaNO Matovič.

Poslanci by vraj mali dôkladne zvážiť, ako budú pri rozpočte hlasovať

Predstavitelia tripartity vyzývajú poslancov, aby si pri schvaľovaní rozpočtu dobre rozmysleli, ako budú hlasovať, pretože bez jeho schválenia viaceré podniky nedokážu prežiť.

Premiér rovnako upozornil, že budúcoročná pomoc s energiami je naviazaná na schválenie štátneho rozpočtu na rok 2023 v parlamente. V ňom je pripravených na tento účel celkovo 3,5 miliardy eur, z toho časť aj na pomoc firmám. "Je dôležité, aby štátny rozpočet bol schválený v parlamente," dodal Heger.

Ak by sme ľuďom nemali pomôcť, radšej je lepšie nesedieť vo vláde, tvrdí Remišová

Svoj názor na pomoc vyjadrila aj vicepremiérka pre investície a regionálny rozvoj Veronika Remišová (Za ľudí). "Ak by sme ľuďom nepomohli a firmám prežiť najťažšie obdobie, ktoré máme pred sebou, tak sedieť vo vláde by ani v zásade nemalo zmysel," povedala Remišová s tým, že ide o bezprecedentnú pomoc, ktorú vraj predchádzajúce vlády nikdy neaplikovali.