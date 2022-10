Škandál v základnej škole! Učiteľka nafúkala takmer tri promile: Vodku popíjala priamo na hodine

Päťdesiattriročná učiteľka telesnej výchovy a geografie popíjala počas vyučovania a nafúkala takmer tri promile. Polícia ženu okamžite zaistila. Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Učiteľka mala dokonca prísť do práce autom, vtedy ešte nič nenasvedčovalo tomu, že by pila. Upozornili na to až žiaci siedmeho ročníka, ktorí si všimli jej zvláštne správanie.

"Cez piatu vyučovaciu hodinu prišli za pani zástupkyňou žiaci, chlapci, že sa im pani učiteľka nezdá. Kričí po nich a má stále taký neprítomný pohľad,“ uviedla pre portál Viera Jakubková, riaditeľka ZŠ Mikušovce. Učiteľka mala popíjať z horčicového pohára vodku. Dokonca tak mala robiť aj priamo na hodine.

archívne video

"Polícia po príchode priamo na miesto vykonala so ženou dychovú skúšku, ktorá skončila s výsledkom 2,81 promile alkoholu,“ uviedla trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová. Učiteľka dostala okamžitú výpoveď. Bývalej učiteľke, ktorá pochádza z Považskej Bystrice, hrozí obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.