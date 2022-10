Polícia rieši incident z vlaku: Žena s dúhovou vlajkou dostala kopanec do hlavy, jej kamarát facku

Všetko začalo, keď dvojica, muž a žena, cestovali v noci vlakom. Ako prvá na to upozornila TV JOJ. Nastúpili v Bratislave a smerovali do Trnavy, bolo to krátko po futbalovom zápase v hlavnom meste. Krátko pred príchodom do cieľovej stanice, v čase kedy sa už pripravovali vystúpi, však došlo medzi nimi aj fanúšikmi, ktorí sa pravdepodobne vracali zo zápasu.

"Ja som mala pripnutú dúhovú stužku na svetri a vo vlaku okolo nás bolo niekoľko Slovanistov, bolo ich myslím si okolo desať. Mali dresy, šály, takže boli jasne identifikovateľní a keď ja som vystupovala z vlaku, tak som počula zrazu jedného zakričať, že znovu vystrieľa Tepláreň. Keďže to bolo vo štvrtok, deň po tej tragédii, tak ja som mu niečo odkričala naspäť, neviem čo už presne, ale veľmi ma to nahnevalo, aj keď teda boli v jasnej presile a teda začali byť agresívni," vyjadrila sa jedna z obetí.

Muž dostal facku, žena však dopadla ešte horšie "Napadli nás a dostala som kopanec do tváre a kamarát dostal facku. Ešte sme sa tam proste vadili, oni sa navzájom tí fanúšikovia futbaloví ukľudňovali jeden druhého. Niekomu tam vypadol telefón, nevedeli sme čí je, čo ich ešte viac nahnevalo," opísala. Hneď ako všetci vystúpili, mali útočníci prestúpiť na druhý spoj a obete z miesta utiekli. Žena má modriny na tele a viditeľné poranenia okolo oka.

Prípad už rieši polícia

Prípadom sa už zaoberá polícia. „Na základe medializovaných informácií začali policajti železničnej polície „ex offo“ vo veci konať. Poverený policajt preveruje incident pre podozrenie z trestného činu výtržníctva. Za účelom objasnenia celého priebehu incidentu, ale aj stotožnenia osôb, zaistila polícia kamerové záznamy,“ uviedli.

Obete útoku sa podľa ich slov ešte neprihlásili na polícii v Trnavskom kraji a ani na inom mieste. „Preto ich vyzývame, aby v záujme riešenia celej situácie, objasnenia skutku a potrestania osôb podozrivých z tohto skutku, prišli podať trestné oznámenie,“ odkázali. Zároveň žiadosť smeruje aj na ďalšie osoby, ktoré boli bezprostrednými svedkami celého incidentu. „Obete incidentu ale aj svedkovia sa môžu prihlásiť na Železničnej polícii v Trnave, kontaktovať políciu môžu aj cez mesenger fb sr – trnavský kraj, ale zavolať na bezplatné číslo 158,“ dodali.