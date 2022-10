Parlament sa búri: Skončí Cigániková ako šéfka výboru? Jej pád chce poslanec Čepček, vraj nemá potrebné vzdelanie!

Galéria fotiek (2) Cigánikovú vraj chce odvolávať poslanec Čepček.

BRATISLAVA - Veľmi výrazná poslankyňa opozičnej Slobody a Solidarity Jana Bittó Cigániková je už viac ako dva a pol roka predsedníčkou zdravotníckeho výboru a nezmenilo sa to ani po odchode strany do opozície. Až doteraz. Podľa poslankyne si koaliční poslanci vraj brúsia zuby na to, aby ju vraj z tejto funkcie odvolali, konkrétne to má mať v réžii poslanec a odídenec z klubu OĽaNO Martin Čepček.