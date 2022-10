Nedostatok liekov prinútil Slovákov konať: Útokom berú poľské lekárne! Lákajú ich aj výhodné ceny

Výpadok liekov mnohých nepríjemne zaskočili. Už dlhšie sa nedajú zohnať niektoré spreje do nosa, detské čípky proti horúčke, ale aj napríklad obľúbený Hylak proti črevným problémom. Kým v minulosti sme chodili k našim susedom tankovať palivá za výhodnejšie ceny, dnes tam mnohí chodia práve kvôli liekom, ktoré aktuálne u nás nedostať. Okrem toho, že v Poľsku s výpadkom problémy nemajú, veľkú rolu zohráva aj cena. Niektoré liečivá sú tam aj o polovicu lacnejšie, ako na Slovensku. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

Archívne VIDEO Ľudia by sa mali naučiť vracať nepoužité lieky naspäť do lekárne

„Tým, že máme malé deti, tak nakupujeme hlavne plienky a nejaké tie ovocné kašičky a v niektorých prípadoch, keď je ešte aj akcia, tak to vyjde skoro o polovicu lacnejšie než u nás,“ uviedol jeden zo Slovákov, ktorý do Poľska chodí pravidelne nakupovať. Podľa jeho slov sa oplatili aj rôzne vitamíny či výživové doplnky, ktoré majú u našich severných susedov oveľa výhodnejšiu cenu.

Realita je taká, že napríklad obľúbený Panadol Extra Novum je lacnejší asi o euro, Panadol Femina o 1,5 eura. V internetovej lekárni sa tieto lieky dajú zohnať za 4 eurá za 24 tabliet a vyše 5 eur za 10 tabliet Panadol Femina. Nurofen pre deti vo forme sirupu, ktorý mal pred pár týždňami výpadok, stojí na Slovensku viac ako sedem eur. V Poľsku je to o vyše dve eurá menej. Sušené mlieko je lacnejšie v priemere o tri eurá.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Dr. Max, Pilulka Galéria fotiek (4) Zdroj: Dr. Max, Pilulka

Problémy s dodávkami

To, že Slováci berú poľské lekárne útokom, potvrdzujú aj tamojší farmaceuti. „Kupujú výživové doplnky, na srdce, vitamíny, občas kozmetiku, podľa toho, aká je sezóna. V zime prípravky proti prechladnutiu, na zvýšenie imunity, v lete krémy na opaľovanie,“ uviedol lekárnik z poľského mestečka Dukla Pawiel Kogut. Ako dodal, Slováci berú všetko, čo potrebujú, nedá sa preto zovšeobecniť, čo kupujú najviac. „Doplnky na cholesterol, imunitu. Vitamíny, niečo na oči tiež kupujú, aj na vnútrožilový obeh. Nedá sa hovoriť len o jednej kategórii,“ vysvetlila ďalšia lekárnička.



To, že výpadky liekov sú problémom, priznávajú aj slovenské lekárne. Podľa ich slov to, že dnes chýba jeden liek, neznamená, že zajtra to nebude úplne iný. "Aktuálne evidujeme napríklad nedostatok pastiliek na cmúľanie či detské ibuprofenové sirupy,“ uviedol PR manažér siete lekární Dr.Max Peter Sedláček. Podľa jeho slov sa však pacientom snažia nájsť vhodnú alternatívu. To, že mnohé lieky chýbajú a majú výpadok, priznal Štátny ústav na kontrolu liečiv ešte v lete. Podľa ich slov ale nejde len o slovenský, ale celoeurópsky problém.

Galéria fotiek (4) Zdroj: thinkstock.com

„Prerušenie dodávok liekov je komplexný problém, ktorý nemá jednoduché riešenie. Aj keď lieky nie sú bežný tovar a vzťahujú sa na ne určité zákonné obmedzenia a povinnosti pre výrobcov, distribútorov či držiteľov registrácie, ovplyvňujú ich zároveň aj trhové mechanizmy,“ skonštatoval v tom čase ústav vo svojom stanovisku. Dôvodom, prečo sa tak deje, je viacero. Niečo spôsobil ešte COVID-19, niečo už vojna na Ukrajine. Problémom sú aj výrobné dôvody ako nedostatočné kapacity či nedostatok personálu, alebo logistické dôvody.