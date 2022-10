MIMORIADNE Parlament zhodil zákon o partnerskom spolužití zo stola

archívne video

Aktualizované 11:34

K odporcom zákona sa pridal aj poslanec Milan Kuriak, ktorý je v OĽaNO známy svojimi konzervatívnymi postojmi.

Budem hlasovať proti registrovanym partnerstvám. Dnes o 11.00 hod. hlasujeme v plene Národnej rady Slovenskej republiky... Posted by Milan Kuriak on Wednesday, October 19, 2022

Aktualizované 11:33

Tento návrh by podľa Jany Bittó Cigánikovej nikomu neublížil. "Nás do ich života nič nie je - konzervatívec, queer, lgbti ... Dokážme legitimizovať tieto vzťahy! Prečo je to zlé? Potrebujeme asi tie škatuľky. Jedna časť nášho my, toto umožnené nemá. Neexistuje žiadne "oni", to sme my, to sú naši lekári, naši právnici, oni sú my! Nerozumiem, prečo nevieme niekomu uznať ich lásku, zostať verný jednému človeku. Veľmi ma to mrzí a bolí," tvrdí Cigániková s tým, že naša spoločnosť prepadla na plnej čiare.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 11:30

Poslanci SaS reagujú na hlasovanie. Ako popredná predstaviteľka v rámci tohto zákona sa vyjadrila Vladimíra Marcinková. "Mňa to veľmi bolí ako ľudskoprávnu političku. Napokon títo ľudia nebudú mať nič. Išlo nám o politický zmier, o signál v spoločnosti, že si vážime každého jedného človeka a aby mali nárok na normálny život. Reálne sme ponúkli prvý balík práv pre páry rovnakého pohlavia," tvrdí Marcinková. Tá si vraj odnáša trpkú politickú skúsenosť.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Aktualizované 11:21

Poslanec Richard Vašečka na sociálnej sieti vysvetľuje, prečo nepodporil tento návrh. "Mám v úcte každého človeka a vždy som bol za ochranu ľudského života – od počatia až po prirodzenú smrť. A to bez ohľadu na to, akej je farby pleti, národnosti či sexuálnej orientácie. Zároveň som presvedčený, že každé dieťa si zaslúži otca a matku a je to ten najlepší rodinný priestor pre výchovu detí," argumentuje Vašečka.

PREČO SOM NEPODPORIL REGISTROVANÉ PARTNERSTVÁ Vražda dvoch ľudí na Zámockej, ktorá sa udiala minulý týždeň – podobne... Posted by Richard Vašečka on Wednesday, October 19, 2022

Aktualizované 11:12

Nazreli sme aj na to, ako jednotliví poslanci hlasovali. Návrh vo svojej podstate dával týmto ľuďom práva pri dedení, nahliadaní do zdravotnej dokumentácie ale im dával aj nároky na ošetrovné. V rámci registrovaných partnerstiev išlo pritom len o menšie, menej významné práva.

Z klubu OĽaNO boli proti poslanci Andrejuvová, Drábiková, Fecko, Kuriak, Marcinčin, Mihalik, Pleštinská, Potocký, Szöllös, Šefčík, Tóth, Vašečka, Vons a Záborská. Klub Smer-SD nehlasoval. Celý klub SaS bol za. Zväčša negatívny postoj k návrhu bol aj v klube Sme rodina. Proti návrhu boli aj poslanci bývalého klubu ĽSNS, no za boli poslanci mimoparlamentného Hlasu-SD vrátane Petra Pellegriniho.

Galéria fotiek (8) Zdroj: NR SR

Galéria fotiek (8) Zdroj: NR SR

Aktualizované 11:10

Poslanci neposunuli zákon do druhého čítania.

Galéria fotiek (8) Zdroj: NR SR

Aktualizované 10:54

Poslanci hnutia OĽaNO poslali pred hlasovaním vyhlásenie. "Poslanci OĽaNO budú pri návrhu SaS na zavedenie inštitútu partnerského spolužitia hlasovať slobodne. Zloženie poslaneckého klubu OĽaNO je rovnako pestrofarebné, ako celé Slovensko. Preto sú pri takýchto témach úplne prirodzené rozličné postoje a hlasovania poslancov. OĽaNO si naďalej stojí za záväzkami voči menšinám, ktoré vyplývajú z Programového vyhlásenia vlády," tvrdí hnutie.

🔴 Poslanci hnutia OĽANO budú pri návrhu SaS na zavedenie inštitútu partnerského spolužitia hlasovať slobodne. Zloženie... Posted by Michal Šipoš on Wednesday, October 19, 2022

Na programe aktuálnej schôdze majú poslanci ešte zopár neprerokovaných bodov. Po ukončení 72. rokovania by mala nasledovať ďalšia riadna schôdza. Dôležitým a ostro sledovaným bodom, aj vzhľadom na tragédiu na Zámockej ulici, je rokovanie a podpora návrhu zákona o partnerskom spolužití z dielne SaS.

Žiadna podpora nebude, odkazujú konzervatívci len týždeň po vražde na Zámockej

Nie všetkým je však po vôli. Svoje kritické ohlasy a vopred avizovanú nepodporu zákona už oznámili konzervatívci z Kresťanskej únie v rámci klubu OĽaNO. Ide o toľko skloňovaných poslancov ako Anna Záborská, Richard Vašečka, Katarína Hatráková, ale aj Radovan Marcinčin či Ján Szőllős.

Žiadny z poslancov Kresťanskej únie (Anna Záborská, Richard Vašečka, Katarína Hatráková - Kresťanská únia , Radovan... Posted by Kresťanská únia on Wednesday, October 19, 2022

Rozdielnosti názorov v klube OĽaNO

O návrhu novely Občianskeho zákonníka mal ešte v utorok večer rokovať klub OĽaNO. Poslanec Kristián Čekovský (OĽaNO) už avizoval, že ho v hlasovaní podporí. "Myslím si, že v takýchto situáciách treba dať bokom politické tričká," povedal na utorkovej tlačovej konferencii. Naopak, György Gyimesi (OĽaNO) v pléne vyhlásil, že za legislatívu nezahlasuje.

Šéf klubu OĽaNO Michal Šipoš na tlačovej konferencii povedal, že v klube je široké spektrum poslancov a pri hodnotových otázkach majú zvyčajne tzv. voľnú ruku pri hlasovaní. Keďže ide o opozičný návrh, musia sa podľa jeho slov v koalícii dohodnúť na postoji k hlasovaniu. "Viem, že niečo chystajú aj na vláde," pripomenul s tým, že sa treba pozrieť na všetky možnosti, ktoré sú na stole. "Bol by som veľmi nerád, keby sme sa 'uponáhľali' a narýchlo to schválili preto, aby sme sa ukázali," doplnil. Zároveň ubezpečil, že chcú komunite LGBTI+ pomôcť a svoje stanovisko už napríklad vyslali schválením uznesenia.