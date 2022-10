Budaj je za registrované partnerstvá: Raši za postupné kroky

"Kroky, ktoré by sa mali začať, by mali ísť postupne a vysvetľované tak, aby neprinášali ďalšiu polarizáciu," mieni Raši. Podporuje riešenie životných situácií všetkých párov žijúcich mimo manželstva, napríklad možnosť dedenia či prístup k informáciám o zdravotnom stave. Budaj si myslí, že registrované partnerstvá by podporil aj šéf hnutia OĽANO Igor Matovič. Ako však podotkol, o téme budú diskutovať predovšetkým poslanci v klube. Strany, ktoré majú v programe šírenie nenávisti pre sexuálnu orientáciu či národnosť, by nemali byť podľa neho registrované.

V súvislosti s tragédiou v Bratislave, pri ktorej opitý vodič zapríčinil smrť piatich ľudí, Budaj priznal, že na Slovensku je alkohol veľmi dostupný aj pre mladých ľudí. Volá po súbore opatrení, ktoré by riešili šoférovanie pod vplyvom alkoholu až po násilie v rodinách spôsobené alkoholom. Raši si vie predstaviť diskusiu o zvýšení veku prístupnosti alkoholu z 18 na 21 rokov. V parlamente navrhuje Budaj vzhľadom na menšinovú vládu dohodu o mimovládnej podpore s SaS a poslancami reprezentujúcimi mimoparlamentné Progresívne Slovensko a Spolu.