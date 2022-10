Taraba pár hodín po masakri na Zámockej: Tvrdé slová mierené voči LGBTI komunite!

BRATISLAVA – Od nočného útoku v Bratislave, pri ktorom prišli nezmyselne o život dvaja mladí muži iba pre to, že boli v zlom čase na zlom mieste – v podniku Tepláreň, kde sa dlhodobo stretáva LGBTI komunita - prešlo iba pár hodín, no niektorí už proti nim opäť zbroja. Medzi nich patrí aj poslanec Tomáš Taraba.

Poslanec známy svojimi konzervatívnymi názormi zareagoval na slová komika Františka Košarišťana, známeho pod pseudonymom Fero Joke, ktorý je sám gay. „Táto kultúra smrti, resp. menšinovej nenávisti je dôsledkom správania našich politikov v parlamente, ktorí si bez hanby berú do úst homosexuálov a verejne klamú. Dokedy budeme toto tolerovať, dokedy budeme pozerať na vlnu nenávisti, ktorá začína od zákazu LGBTI+ vlajky až po zdieľanie nenávistných komentárov voči konkrétnym osobám?,“ pýta sa v reakcii na nočné útoky.

Video: Majiteľ Teplárne Roman Samotný k stredajšej streľbe na Zámockej

„Na pretrase som bol aj ja, keď pán Taraba krátko po ústnom útoku na prezidentkinu dcéru verbálne napádal aj mňa počas schôdze parlamentu, keď nehorázne klamal o mojej osobe a zastrašoval tým mnohých ľudí,“ uviedol komik. Dodal, že je neprijateľné, že žijeme v spoločnosti, kde „populistickí a alibistickí politici pracujú so strachom ľudí z neznámeho, a tým si vytvárajú politický kapitál na úkor mojej komunity.“

Taraba na tieto vyjadrenia zareagoval, no nijako ich nespochybnil, práve naopak. „Áno, bola informácia, že sa spúšťa projekt, že máte ísť po školách deťom hovoriť o homosexualite. Ozval som sa v parlamente, že takýto projekt bez súhlasu rodičov nerozumiem kto spúšťa a myslím si, že nemá čo hľadať na školách,“ potvrdil Taraba. Dodal, že si to myslí aj dnes a bude si to myslieť aj zajtra. Urobil tak bezprostredne po krvavých útokov mierených práve na LGBTI komunitu. Rodičia totiž podľa jeho slov sami vedia, čo majú deťom hovoriť.

Chcú nás vymazať, odkazuje majiteľ Teplárne

Majiteľ Teplárne Roman Samotný dnes na brífingu upozornil na to, že počas nedávneho hlasovania v parlamente o zákaze dúhových vlajok z dielne poslanca Györga Gyimesiho, tento podporilo 44 poslancov. „Tento týždeň má byť ďalší návrh zákona, ktorý chce zakázať rozprávať o LGBTI+ témach na školách. Podobných návrhov zákonov bolo už niekoľko, zámerne nás chcú vymazať. Deje sa to verbálne, deje sa to symbolicky a dôsledkom toho je to, čo sa včera stalo“ povedal. Krv majú podľa neho na rukách všetci, ktorí proti nim dlhodobo štvú, ale tí, ktorí mlčia.