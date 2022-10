Konflikt poslankýň pokračuje: Cigániková zverejnila výsledky testov na drogy! Tabák jej poslala jasný odkaz

K potýčke medzi poslankyňami došlo ešte 24. septembra, Cigániková ale svoj test na drogy zverejnila až teraz. „Tušila som, že Romana Tabák nemá čo iné ponúknuť, a preto bude túto nechutnú epizódu nafukovať, rozmazávať a klamať bez mihnutia oka. Preto som šla hneď, ako to bolo možné na testy, aby som ich mohla v takomto prípade ukázať. Jeden vylučuje prítomnosť akýchkoľvek omamných látok 3-4 dni pred odberom, teda aj v čase incidentu,“ uviedla. Pripomenula, že test z vlasov vylučuje prítomnosť omamných látok až 3 mesiace spätne. Doteraz vraj výsledky nezverejnila pre prípad, že Romana Tabák „dostane rozum.“

„Namiesto toho 2 týždne živí médiá a strašne sa teší, ako fyzicky napadla nebrániacu sa kolegyňu z parlamentu na verejnosti. A aby toho nebolo málo, pokúša sa ešte útočiť na najprízemnejšie ľudské emócie bez najmenších dôkazov. Nijak sa neľutujem, znesiem, len konštatujem nesmiernu úbohosť toho celého,“ tvrdí liberálka s tým, že túto „hru“ odmieta.

„Nebudem rozprávať, že moja kolegyňa mala byť doma s dvojročným dieťaťom, ako mi mnohí píšete. A prečo by sa nemohla ísť matka zabaviť, ak má o dieťa riadne postarané? Aj matky majú právo oddýchnuť si. Nebudem rozprávať ani o tom, či a koľko pila len preto, lebo bola v sobotu nad ránom v klube. Je úplne jej vec, čo robí vo voľnom čase. Prečo by si ktokoľvek nemohol dať drink s priateľmi? Samozrejme, bolo by vhodné, aby sa potom aj vedel ovládať,“ pokračovala.

„Napriek tomu, ako sa správala počas incidentu, ako často hovorí úplne z cesty, že kladie kvety k popolníku a kúpe sa v chránených potokoch a aj napriek tomu, že poznám príbeh o tom, ako sa v obavách u Juraja Krúpu uisťovala, že poslancom nebudú testovať moč v parlamente, lebo ona si to nemôže dovoliť, nebudem rozprávať, že berie drogy. Aj keď si myslím, že by urobila dobre, keby teraz ona išla na minimálne trojmesačný test. Aby tu nezostal obrovský tieň podozrenia…,“ myslí si Cigániková.

Tabák však liberálke odkázala, že ľudí táto téma v ťažkých časoch len zaťažuje. „Všetci vedia, že je alkoholová fantómka. Opije sa, napáda ľudí a hrá sa na obeť,“ uviedla pre Topky.sk Tabák a pripomneula incident z Košíc, kde mala mať podľa medializovaných informácií Cigániková konflikt s majiteľom hotela.

„Potrebuje sa na mne zviditeľniť. Priznala, že sama ma prvá napadla, ako mi stiahla čapicu. Odpúšťam jej, rieši to polícia a ja sa už k tejto téme nechcem vyjadrovať,“ uzavrela Tabák.

Obe poslankyne podali trestné oznámania

Na konflikt z konca septembra upozornila na sociálnej sieti sama Cigániková, ktorá zároveň informovala, že na Tabák podáva trestné oznámenie. Pri potýčke mala totiž od Tabák utŕžiť zranenie, kvôli ktorému musela vyhľadať lekársku pomoc. Verzie oboch žien o tom, čo sa v osudnú noc stalo, sa rozchádzajú a vecou sa musia zaoberať orgány činné v trestnom konaní.

Tabák tento týždeň na sociálnej sieti oznámila, že tretsné oznámenie podáva aj ona – a to na Cigánikovú. „Pôvodne som to vôbec nechcela ani medializovať a ani podnikať iné kroky (trestné oznámenie), ale som prinútená takýmto spôsobom sa brániť po právnej stránke - rovnako, ako som sa na koncerte musela brániť jej verbálnemu a fyzickému útoku,” napísala