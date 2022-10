Obrovské výčitky svedomia! Advokát Dědečka, ktorý spôsobil smrť študentom, prehovoril: Je na tom psychicky zle!

Pre TASR to uviedol jeho právny zástupca Jiří Kučera. "Klient sa priznal ku skutku, veľmi to ľutuje. Uvedomuje si následky, ktoré vyvolal," skonštatoval Kučera. Potvrdil, že sa jeho klient vzdal funkcie generálneho sekretára Deaflympijského výboru Slovenska (DVS). "Je to človek, ktorý viedol riadny život, staral sa o postihnutých športovcov, je tréner," dodal Kučera s tým, že ide o neospravedlniteľný exces, ktorý si jeho klient uvedomuje a musí sa s tým vyrovnať.

"Je mu ľúto mladých ľudí, ktorých zabil, a aj rodín, ktorým ublížil. Má veľké výčitky svedomia," podotkol s tým, že Dědeček mal ísť v nedeľu (2. 10.) na fotenie s bedmintonistami. "Mal to pôvodne robiť niekto iný, ale musel tam ísť. Nepýtal som sa ho, prečo pil v nedeľu poobede," dodal Kučera.

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa nechcel vyjadrovať ku kvalifikácii trestného činu, na základe ktorej hrozí Dědečkovi až doživotný trest odňatia slobody. Bližšie nekomentoval ani špekulácie o samovražedných sklonoch klienta. "Položte si otázku, keby sa to, nedajbože, stalo vám, čo by vám šlo hlavou," spýtal sa Kučera.

Obvinený pod vplyvom alkoholu šoféroval v nedeľu neskoro večer auto, ktoré narazilo v centre Bratislavy do zastávky mestskej hromadnej dopravy Zochova. Nehoda si vyžiadala piatich mŕtvych a niekoľko zranených. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I bude vo štvrtok od 16.00 h rozhodovať o návrhu na vzatie obvineného do väzby.