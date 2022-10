Analytik Bazovský o nehode na Zochovej: Bola to otázka sekundy, šancu by nemal ani triezvy šofér

Video: Zábery z miesta nehody v Bratislave: Takto došlo k tragédii na Zochovej

Dopravný analytik uviedol, že už z videa je jasné, že vodič išiel vysokou rýchlosťou. „Z videa je možné orientačne určiť, akou rýchlosťou sa vozidlo približne pohybovalo a to podľa sekundáže jednotlivých snímkov a vzdialenosti, ktorú auto prešlo. Je to, samozrejme, orientačná hodnota, nie presný údaj,“ vysvetlil. „Vyzerá to tak, že vodič bol veľmi dezorientovaný. Brzdná dráha nenasvedčuj tomu, že by včas reagoval na to, čo sa stalo,“ uviedol.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Maarty

Iskry na zábere sú podľa jeho slov kolíziou kolies s obrubníkom. V štádiu, keď vodič cez obrubník prešiel, už pri takejto rýchlosti veľké možnosti na reakciu nemal. „To, čo sa stalo na zastávke, bola otázka jednej sekundy. Za taký čas ani triezvy vodič nedokáže vnímať danú situáciu a nejakým spôsobom reagovať,“ tvrdí.

Okrem toho obrubník pri takejto vysokej rýchlosti nezohráva žiadnu úlohu. „Svoj účel by plnil napríklad pri rýchlosti 50 km/h, kedy by dokázal ešte kolesá odraziť. Ale pri takejto vysokej rýchlosti má auto takú zotrvačnosť, že ním preletí a nijako zásadne pri tom nezmení smer jazdy,“ povedal Bazovský.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Google Maps

Alkohol za volantom je problém

Po nehode sa ozvali hlasy, ktoré žiadajú sprísnenie trestov za jazdu pod vplyvom alkoholu. Bazovský však pripomína, že to sme tu už mali. „Napríklad v minulosti bol bežne alkohol za volantom iba priestupkom. Novelou zákona ale bolo stanovené, že pokiaľ mal vodič v krvi viac ako jedno promile, tak už nešlo o priestupok, ale o trestný čin. Počet dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu a počet vodičov, u ktorých je pri kontrole zistený alkohol, však napriek tomu stúpa. A to ani nie sú objektívne informácie, pretože neodrážajú reálny stav toho, koľko opitých jazdí. Ukazujú iba to, na koľkých z nich sa prišlo,“ tvrdí. Na Slovensku podľa neho jazdí veľmi veľa opitých vodičov bez ohľadu na to, aká je výška trestu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky - Maarty

„Keď berieme do úvahy, že vozidlo môže byť zbraňou, tak pokiaľ nejakým predmetom u nás dôjde k spáchaniu trestného činu, tak aj teraz platí, že súd môže zabaviť daný predmet, ktorým bol trestný čin spáchaný. Ak opitému vodičovi zoberiete vodičský preukaz, tak auto má stále na dvore a je mu jedno, či má oprávnenie ho viesť alebo nie. Sadne do auta a jazdí. Ale keď mu zoberiete auto, tak nebude mať na čom jazdiť a ak jazdiť bude a chytia ho, zoberú mu aj to ďalšie auto a môže ísť povedzme do väzenia,“ myslí si. „Ak požičiate auto susedovi, tak zabezpečte, že bude jazdiť len triezvy a keď to nedokážete zabezpečiť, tak nech vám zoberú auto,“ odkazuje majiteľom áut.

Jediné riešenie teda vidí v zabavovaní vozidiel a v zmene trestnoprávnej kvalifikácie, ale nie stavať všetko na ukladaní exemplárnych trestov.