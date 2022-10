Slovensko, Česko, Maďarsko a Rakúsko chcú riešiť nelegálnu migráciu spoločne

BRATISLAVA - Slovensko, Česko, Maďarsko a Rakúsko chcú hľadať riešenia v súvislosti s nelegálnou migráciou spoločne. Opatrenia chcú prijímať tak, aby sa udržal voľný pohyb v rámci schengenu. Spolupracovať chcú s Európskou komisiou (EK), s ktorou sa majú viesť rokovania tam, kde nelegálna migrácia vzniká. Volajú po lepšej ochrane vonkajšej hranice schengenu. Apelujú na aktívnejšie zapojenie Frontexu. Zosúladiť sa má aj riešenie prevádzačstva. Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO) o tom informoval po pondelkovom rokovaní so svojimi rezortnými partnermi z Česka, Maďarska a Rakúska v Bratislave.

"Zhodli sme sa na tom, že EK v súčinnosti s našimi krajinami bude oveľa intenzívnejšie rokovať s krajinami západného Balkánu, aby sme riešili nelegálnu migráciu tam, kde vzniká," uviedol Mikulec.

V spolupráci s EK chcú tiež krajiny vyzvať Frontex, aby nasadil svoje dostupné sily, 1500 ľudí, na vonkajšiu hranicu schengenu. Slovensko podľa Mikulca zároveň ponúklo Maďarsku policajtov na ochranu maďarsko-srbskej hranice. Témou rokovania bola aj návratová politika. "Potrebujeme mať nástroje a budeme spoločne tlačiť na EK, aby riešila readmisné dohody s tretími krajinami. Pretože ak nebudú fungovať, potom nebudú efektívne ani bilaterálne readmisné dohody. Potrebujeme, aby sme migrantov, ak ich zachytíme v ktorejkoľvek našej krajine, vedeli efektívne vrátiť do krajiny, odkiaľ prišli," priblížil Mikulec.

Kontroly na slovensko-českej hranici, ktoré ČR zaviedla pre veľký nárast nelegálnej migrácie, sa po desiatich dňoch pravdepodobne neskončia, predpokladá český minister vnútra Vít Rakušan. Zdôraznil, že nejde o krok voči Slovensku.

Česká polícia zaistila viac ako tisíc migrantov od zavedenia hraničných kontrol

Od zavedenia kontrol na česko-slovenských hraniciach zaistila česká polícia 1142 nelegálnych migrantov. V pondelok to uviedla Polícia ČR na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Od 29. septembra skontrolovali českí policajti na hraniciach so Slovenskom viac ako 92.000 osôb. Z nich 422 nesplnilo podmienky na vstup do Česka. Odhalili tiež 33 prevádzačov a 371 osôb vrátili v rámci readmisnej dohody na Slovensko.

Galéria fotiek (2) Česká polícia začala vykonávať kontroly na hraniciach so Slovenskom

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

V sobotu ráno v meste Břeclav na juhovýchode Moravy havarovala dodávka, v ktorej bolo 29 migrantov zo Sýrie. Šofér nezastavil na hraničnej kontrole na priechode Lanžhot-Brodské a polícii unikal smerom na Břeclav, kde nezvládol prejazd zákrutou. Česká polícia zaviedla od polnoci zo stredy na štvrtok (29.9.) kontroly na 27 bývalých hraničných priechodoch i na tzv. zelenej hranici. Zapríčinil to zvyšujúci sa počet utečencov, ktorí smerujú do Nemecka a Rakúska.

Kontroly by mali trvať minimálne desať dní, teda do 8. októbra, česká vláda môže potom rozhodnúť o ich predĺžení. O situácii v pondelok počas stretnutia v Prahe rokovali ministri zahraničných vecí Česka a Slovenska. Český minister Jan Lipavský uviedol, že o probléme budú v pondelok v Bratislave diskutovať ministri vnútra Česka, Slovenska, Rakúska a Maďarska.