Guterres potvrdil pomoc OSN pre Slovensko pri zvládaní utečencov: Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová

Galéria fotiek (1) António Guterres

Zdroj: TASR/Martial Trezzini/Keystone via AP

NEW YORK - Generálny tajomník OSN António Guterres potvrdil, že agentúry OSN budú Slovensku aj naďalej pomáhať zvládať podporu pre ľudí utekajúcich pred ruskou agresiou. Uviedla to na sociálnej sieti prezidentka SR Zuzana Čaputová po stretnutí s Guterresom v New Yorku.