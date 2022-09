Slovenské banky reagujú na kroky ECB: Ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb! Zdražovanie mnohých prekvapí

Európska centrálna banka (ECB) v snahe o skrotenie inflácie zrýchlila sprísňovanie menovej politiky a zvýšila hlavné úrokové sadzby o rekordných 75 bázických bodov. Kľúčová sadzba na hlavné refinančné operácie s účinnosťou od 14. septembra vzrastie na 1,25 %, sadzba na jednodňové refinančné operácie na 1,50 % a depozitná sadzba na 0,75 %.

Rada guvernérov ako dôvod razantného zvýšenia sadzieb uviedla vysokú infláciu, pričom signalizovala, že bude pokračovať v cykle sprísňovania menovej politiky. Aktuálne nastavenie úrokových sadzieb je podľa Rady guvernérov vysoko stimulačné, pričom pokračovanie cyklu sprísňovania má zdvihnúť sadzby na úrovne, ktoré zabezpečia skorý návrat inflácie k strednodobému cieľu 2 %.

Cieľom zvyšovania úrokových sadzieb je utlmenie dopytu a zníženie rizika nárastu inflačných očakávaní na trvalo vyššie úrovne. Rada guvernérov bude prehodnocovať smerovanie menovej politiky na základe nových informácií z ekonomiky eurozóny a zmeny inflačného výhľadu. ECB aktuálne počíta s tým, že tempo rastu spotrebiteľských cien sa bude v najbližšom období ešte zrýchľovať a zostane nad jej inflačným cieľom v najbližších rokoch. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu inflácia v auguste dosiahla rekordných 9,1 %. Experti ECB revidovali svoje inflačné prognózy a v tomto roku očakávajú, že priemerná inflácia dosiahne 8,1 %. Na budúci rok by sa mala spomaliť na 5,5 % a v roku 2024 na 2,3 %.

Na kroky už reagujú aj slovenské banky

Na kroky Európskej centrálnej banky už začali reagovať aj slovenské banky, ktoré začali zdvíhať úrokové sadzby smerom nahor. Urobila tak napríklad ČSOB banka, ktorá ešte na začiatku roka ponúkala jedny z najvýhodnejších úrokových sadzieb na úrovni 0,99 percenta. Najnovšie zmeny, ktoré platia od utorka 20. septembra, sa pritom dotknú paradoxne najmä krátkych fixácií do 3 rokov. V tomto prípade nárast pripomína skôr dvojnásobné zvýšenie. "Tieto typy úverov nie sú medzi klientmi populárne, keďže sa za nimi skrýva veľká dávka rizika. Ponúkajú však stále najnižšiu cenu, takže časom budú pre niektorých klientoch atraktívne. Banka pri dlhodobých fixáciách urobila iba minimálne zmeny, čo hrá stále v ich prospech keďže ponúkajú istotu a nemennosť podmienok na niekoľko rokov," napísal výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš.

Ešte pred ohlásením zvyšovania úrokov zo strany centrálnej banky, zdvihla úrokové sadzby aj najväčšia slovenská banka Slovenská sporiteľňa. Rovnako sa rozhodla upraviť najmä najkratšie fixácie, a to ročné o 0,5 percenta z 1,49 na 1,99 percenta. Zvyšné fixácie ostali nedotknuté.

Ak by ste si v aktuálnej situácií chceli vziať hypotéku vo výške 60-tisíc na 30 rokov, jej cena a úrokové sadzby by sa od banky k banke líšili. Najvýhodnejšiu hypotéku s 5-ročnou fixáciou má v súčasnosti Prima banka, a to 2,5 percenta. Naopak, najvyššiu úrokovú sadzbu mBank, a to 3,64 percenta.