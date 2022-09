Poslanci sa zídu opäť v utorok: Liberáli avizovali, že podporia otvorenie schôdze

Na programe schôdze je takmer 140 bodov. Poslanci by mali prerokovať napríklad prístup Švédska a Fínska do NATO i zmluvu o pridružení SR k Európskej vesmírnej agentúre. Poslanci zo Sme rodina predložili návrh na zmenu Ústavy SR, aby sa mohlo skrátiť volebné obdobie NR SR ústavným zákonom alebo referendom. Návrh hovorí, že pokiaľ by referendum bolo úspešné, volebné obdobie by sa skončilo dňom uvedeným v referende. Nová legislatíva by sa mala vzťahovať aj na aktuálne volebné obdobie. Opozičný Smer-SD chce, aby sa o tejto novele rokovalo ako o prvom bode programu.

SaS chce o dôležitých bodoch rokovať na mimoriadnej schôdzi

Rozhodnúť by mali poslanci aj o novele zákona o verejnom obstarávaní z dielne Jozefa Šimka (Sme rodina), ktorú vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Legislatíva podľa nej významne zasahuje do súčasného mechanizmu ukladania pokút, ktorý je nastavený tak, aby zohľadňoval požiadavky práva Európskej únie. Cieľom novely je, aby štát odpustil samosprávam pohľadávky, ktoré vznikli z právoplatného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie.

Súčasťou programu je aj novela zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorú už viackrát presúvali. Návrh, ktorým by sa okrem iného zaviedli záväzné limity verejných výdavkov, schválila vláda ešte v septembri 2020. Predložených je aj niekoľko návrhov na zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku. Poslanci OĽANO chcú zúžiť kompetenciu generálneho prokurátora využiť sporný paragraf len na najzávažnejšie prípady a pochybenia. Tomáš Valášek (nezaradený) v tejto súvislosti navrhuje zaviesť dodatočný súdny prieskum. Alojz Baránik (SaS) mieni okrem toho upraviť aj vymenúvanie a odvolávanie prokurátorov či ich práva a povinnosti a tiež rozšíriť právomoci verejného ochrancu práv a vlády SR o podávanie žaloby na rozpustenie politickej strany.

SaS a OĽANO predložili viacero ekonomických zákonov. SaS chce napríklad zmeniť spôsob výpočtu registračného poplatku za motorové vozidlá, znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na motorové palivá, pre gastroprevádzky, ale tiež zvýšiť odvod z výťažku niektorých internetových hazardných hier či zaviesť daň z plynovodov.

OĽANO rovnako navrhuje nové zdanenie plynovodov. S cieľom zabezpečiť dodatočné zdroje na financovanie základných verejných funkcií štátu predložilo napríklad zvýšenie spotrebnej dane z liehu či rozšírenie rozsahu regulovaných subjektov, ktorých sa dotýka osobitný odvod z podnikania. Na programe je aj novela zákona o štátnej službe profesionálneho vojaka, ktorá predpokladá zavedenie inštitútu vojenského ombudsmana. Ten by mal na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy prešetrovať podozrenia z porušenia základných práv a slobôd vojakov.

Poslanci Smeru-SD navrhujú, aby mali zákonný nárok na odstupné okrem vysokoškolských pedagógov aj výskumní pracovníci či umeleckí pracovníci. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho zas navrhujú, aby štát prispieval Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov ročne 500.000 eur.