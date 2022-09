V spore s vlastným ministerstvom! Nový minister Karas sa súdi s rezortom spravodlivosti

Nový šéf ministerstva spravodlivosti Viliam Karas zastupuje klienta, ktorý sa práve s jeho rezortom súdi. O čo v spore ide a kto je jeho klient, to neprezradil. To, že je v spore so štátom však prezradil až po novinárskych otázkach. Informáciu priniesol denníkN.

"Môžem uviesť, že voči ministerstvu spravodlivosti zastupujem v jednom konaní, kde, samozrejme, budem iniciovať s klientom zmenu právneho zastúpenia,“ povedal Karas. Šéf rezortu spravodlivosti je dlhoročný advokát a pôsobí vo firme Alfa Group SR blízkej oligarchovi Miroslavovi Výbohovi, ktorého trestne stíhajú. Karas je v tejto firme s českým zbrojárom Jaroslavom Strnadom a Výbohovým blízkym spolupracovníkom Ivanom Šubrtom.

Karas sa na prácu ministra spravodlivosti teší

archívne video

Pre denník SME napokon v stredu uviedol, že sa s Výbohom stretol pred desiatimi rokmi v rámci výkonu svojej advokátskej profesie. "Nemám s ním žiadne osobné ani pracovné vzťahy,“ povedal Karas. Poprel aj známosti so zbrojárom Strnadom.

Viliam Karas

Viliam Karas sa narodil 2. apríla 1976. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval aj na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Od roku 1999 je členom Slovenskej advokátskej komory (SAK). Predsedom SAK sa stal 1. januára 2021, keď nahradil exministra spravodlivosti Tomáša Boreca. Karas predtým pôsobil v advokácii. Roky vedie vlastnú advokátsku kanceláriu Maple & Fish. Súkromnú prax zameriava najmä na obchodné, občianske a európske právo. Je autorom mnohých publikácií v oblasti práva.