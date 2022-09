Menšinová vláda neprešla prvým testom: Opozícia a SaS ukázali Matovičovi, že takto sa vládnuť nedá! Agónia pokračuje

BRATISLAVA – Kríza vo vládnej koalícii sa ešte neskončila a pokračuje aj po výmene ministrov a odchode SaS z vlády. Naplno sa to prejavilo počas otvárania utorkovej schôdze parlament. Liberáli spolu s opozíciou sa pričinili o to, že schôdza bola zablokovaná. SaS si chcelo spraviť prieskum, OĽaNO ich obvinilo z obštrukcie. Ani koaliční poslanci tomu však nepomohli. Menšinová vlády teda prvým testom neprešla.

V prvom hlasovaní sa prezentovalo 64 poslancov, v druhom 71. Opozícia otvorenie schôdze bojkotuje, SaS-ka si robí prieskumy, koalícia štrajkuje a parlament tak ostal paralyzovaný. Mnohí si myslela, že odchodom SaS je kríza zažehnaná, opak je však pravdou a spor sa presunul do parlamentu. Richard Sulík povedal, že ich nikto z koalície nezavolal na rokovania, Michal Šipoš tvrdí opak. Opozícia chce predčasné voľby a premiéra Eduarda Hegera prekvapilo, že SaS schôdzu neotvorili.

Hegerova vláda nie je v stave vládnuť

Poslanci parlamentu za SaS nepomohli v stredu otvoriť riadnu schôdzu, pretože chceli vidieť, ako si koalícia predstavuje vládnutie. Stálo sa tak v rámci akéhosi prieskumu. Šéf liberálov dnes na tlačovke uviedol, že ho mrzí, že s nimi nikto nemal záujem rokovať. Pýtal sa, či toto všetko stojí koalícii za to, aby ostal minister financií Igor Matovič prilepený na svojej stoličke. Stredajšie hlasovanie poslancov podľa neho potvrdilo, že menšinová vláda nie je v stave vládnuť.

„Nikto nepožiadal ani mňa, ani pani Zemanovú o stretnutie,“ povedal Sulík s tým, že im nejde o snahu blokovať parlament napriek tomu, že si chceli urobiť akýsi prieskum. „Chceli sme, aby celá krajina videla, že oni nie sú v stave vládnuť a ako hazardovali s tou vládnou väčšinou, ktorú mali. Mali prakticky ústavnú väčšinu, 90 hlasov a len tak o to prišli kvôli jednému človeku. Tak nech sa páči, tu je výsledok,“ skonštatoval líder SaS a bývalý minister hospodárstva.

OĽaNO kritizuje obštrukciu zo strany SaS

Predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš má však inú pravdu a podľa jeho slov oslovil na rokovania šéfa finančného výboru Mariána Viskupiča aj šéfku poslaneckého klubu SaS Annu Zemanovú. „Pre korektnosť uvediem, že Sulík mi po tlačovke volal, že sa dozvedá, že chceme rokovať. Máme si dohodnúť miesto a čas,“ uviedol Šipoš. Hnutie OĽaNO je pripravené rokovať aj ihneď.

Nerozumie vyhláseniam SaS, že sa nesnažili rokovať. Tvrdí, že ich požiadal o spoluprácu a stretnutie ešte v utorok. Šipoš kritizoval opozíciu, ako aj poslancov za SaS, že sa v stredu rozhodli nepracovať a obštrukciami paralyzovať parlament, hoci sedeli v pléne. „Pozývame ich za rokovací stôl, kde sa dohodneme na spoločnom postupe,“ povedal. „Uvidíme, ako sa budú vyvíjať, či budú konštruktívni, či si budú stáť za svojimi slovami,“ doplnil. Ľudia podľa neho nemôžu byť rukojemníkmi opozície, a to najmä v čase, keď treba schváliť pomoc.

SaS a opozícia demonštrovali Matovičovi a OĽaNO, že nie je možné vládnuť v menšine

Podľa politológa Juraja Marušiaka poslanci SaS spoločne s opozíciou v stredu demonštrovali Igorovi Matovičovi a OĽaNO, že skutočne nie je možné vládnuť bez parlamentnej väčšiny, hoci predstavitelia najsilnejšej koaličnej strany tvrdili opak. „Matovičovi sa niektoré zákony s pomocou kotlebovcov podarilo presadiť. Práve kotlebovci spomedzi opozície môžu mať istý záujem na udržaní súčasného parlamentu, jednak v prípade, že ich stranu zakážu, jednak z dôvodu, že aj v prípade, že táto strana zakázaná nebude, momentálne majú iba malú šancu dostať sa do budúceho parlamentu. Preto môžu všetkými silami snažiť sa o udržanie terajšieho parlamentu. Nie je to nič nového,“ skonštatoval.

Strana ĽSNS však napriek tomu vyhlásila, že schôdzu bude blokovať. „Parlamentný planktón z nezaradených poslancov už predstavoval oporu vlády aj v rokoch 2002 – 2006 a napokon aj pred rokom 2020, keď vládna koalícia stratila stabilnú väčšinu,“ uviedol. Zo strany SaS však nejde o úplne štandardný krok v demokracii, čo sa akéhosi prieskumu fungovania menšinovej vlády týka. „Najmä pokiaľ vládne strany žijú vo fikcii, že disponujú väčšinou,“ myslí si.

Liberáli ukázali svaly

Podľa politológa Radoslava Štefančíka potrebovala strana SaS ukázať svaly. „Pochváliť sa, že sú momentálne v opozícii, že docikajú teraz ďalej, ako vládni poslanci. Po čase sa to môže utriasť a SaS prestane blokovať parlament. Chce predsa svojich ľudí na čelných pozíciách v parlamentných výboroch. Ale ich správanie bude závisieť aj od správania Igora Matoviča,“ skonštatoval s tým, že pokiaľ ich bude každý týždeň provokovať, nebude sa čudovať, ak sa SaS definitívne zatne. „A my budeme počítať dni do obdobia, kedy sa nazbiera 90 poslancov, ktorí odsúhlasia skrátenie tohto volebného obdobia,“ myslí si.

Čo sa týka obštrukcie, problém podľa neho nie je len v SaS, ale aj v koaličných stranách. „Ale nemali by sme si myslieť, že koaliční poslanci budú nastúpení vždy stopercentne. Vždy bude niekto chorý, niekto bude na služobnej ceste, iný bude mať nejaké rokovanie. V každom prípade menšinová vláda môže fungovať len vtedy, ak sa aspoň s jednou opozičnou stranou dohodne, že nebude blokovať konanie schôdzí,“ uviedol Štefančík.

Premiér je prekvapený, vraj boli dohodnutí

Premiéra SR Eduarda Hegera prekvapilo, že parlament nebol v stredu uznášaniaschopný. Pri otvorení schôdze počítal s podporou poslancov SaS. Podľa jeho slov boli dohodnutí, uviedol to po stredajšom rokovaní vlády. Poukázal, že v druhom čítaní sú návrhy koalície, ktorej súčasťou bola ešte SaS. „Mali sme koaličnú dohodu, že tieto návrhy prejdú cez vládu a parlament,“ zdôraznil premiér.

Obštrukciu poslancov kritizuje aj šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová. „Poslanci Národnej rady majú kráľovský plat a skladali sľub, že budú pracovať len a len v záujme občanov SR. Akým záujmom slovenských občanov je, že sa nebudú prijímať zákony na pomoc ľuďom len preto, že sa niektorí poslanci rozhodli politikárčiť a robiť obštrukcie, čiže nepracovať?“ skonštatovala v stanovisku.

Situáciu kritizovali aj ďalší členovia vlády

Minister obrany Jaroslav Naď apeluje na poslancov Národnej rady SR, aby čím skôr začali rokovať a odobrili prístup Fínska a Švédska do NATO. „Patríme medzi posledných päť krajín, ktoré to neratifikovali. Už to začína vyzerať veľmi zle,“ zdôraznil minister s tým, že ho kontaktovali ho už predstavitelia ambasád i ministri obrany Fínska a Švédska. „Je mimoriadne dôležité, aby sme neurobili hanbu našej krajine. Aby sme otvorili schôdzu a odhlasovali túto vec. Rovnako ako účasť našich vojakov v aliančnej jednotke, ktorá pôsobí na Slovensku,“ podotkol Naď.

Podľa šéfa rezortu zahraničia Rastislava Káčera to nie je pre Slovensko dobrou vizitkou. Zdôraznil, že ratifikácia je žiaduca, aby mohli obe severské krajiny pokročiť v procese prístupu do NATO. „Zbytočne ich v tom zdržiavame a naťahujeme čas,“ dodal Káčer. Minister práce Milan Krajniak očakáva, že parlament bude na budúci týždeň uznášaniaschopný.

SaS chce o dôležitých bodoch rokovať na mimoriadnej schôdzi

Okrem iného chcú sulíkovci prísť s iniciatívou na zvolanie mimoriadnej schôdze, pokiaľ sa poslancom nepodarí otvoriť schôdzu ani v utorok 20. septembra. Rokovať by sa na nej malo napríklad o pristúpení Švédska a Fínska do NATO a o ďalších dôležitých návrhoch, napríklad o zvládaní energetickej krízy. Ak sa nepodarí dohodnúť na mimoriadnej schôdzi, SaS riadnu schôdzu napokon pomôže otvoriť, pretože nechce dlhodobo blokovať parlament.

SaS chce podľa neho podporovať riešenia pre ľudí, no Sulík si myslí, že to treba vyrokovať. Podľa Marušiaka sú všetky uvedené návrhy, o ktorých chce Sulík rokovať na mimoriadnej schôdzi veľmi naliehavé z hľadiska záujmov Slovenska na medzinárodnej scéne i z hľadiska vnútornej politiky. „Kríza spojená s paralyzovaním parlamentu naozaj nie je niečo, čo v súčasnosti Slovensko potrebuje. Najmä v situácii, keď krajine hrozia možno aj najväčšie hospodárske problémy od skončenia druhej svetovej vojny,“ okomentoval politológ.

V reakcii Sulíkovu iniciatívu Štefančík uviedol, že líder SaS by mal rovno povedať, že má momentálne vysoké preferencie a preto si želá predčasné voľby. „Lebo s Matovičom sa mu vládnuť nechce a hlasovanie s extrémistami sa mu raz môže odraziť na straníckych preferenciách. V každom prípade by sa nemal okúňať a jasne vyhlásiť, že chce predčasné voľby, lebo mať nefunkčný parlament v súčasnej situácii je nielen zbytočný luxus, ale rovnako nezodpovedné voči ľuďom,“ skošntatoval.

Matoviča zrejme budú odvolávať

SaS však okrem toho potvrdila, že pracuje na návrhu na odvolanie Matoviča z funkcie ministra. Je to podľa Sulíka otázka dní. Na schôdzi totiž chceli vidieť ako si vládna koalícia predstavuje vládnutie. „Najmä tú časť, ktorá sa týka Národnej rady, to znamená, ako chcú schvaľovať dôležité zákony, a chceli sme vidieť, či sú v stave otvoriť schôdzu,“ ozrejmil Sulík s tým, že najmä poslanci OĽaNO by sa mali zamyslieť, že keď nie sú schopní otvoriť schôdzu, či je správne držať jedného človeka prilepeného na stoličke, ktorý je osobne zodpovedný za väčšinu problémov, ktoré má vláda.

SaS bude rokovať s bývalými koaličnými poslancami aj s Hlasom

Na iniciovanie odvolávania potrebujú 30 podpisov od poslancov. Na podporu chcú osloviť koaličných poslancov a dať možnosť aj poslancom OĽaNO, aby sa pod návrh na odvolanie podpísali. Šipoš však nemá informácie o tom, že by sa chceli poslanci OĽANO podpísať pod návrh na odvolanie ministra financií. Následne chce SaS rokovať aj s poslancami pôsobiacimi v neparlamentnej strane Hlas-SD. Poslancov, ktorí sú v ĽSNS a Republike proaktívne oslovovať nebudú. „Necháme to otvorené, keď podporia, bude podporené, keď nie, nebude,“ vysvetlil Sulík.

„S krajnou pravicou síce rokovať odmietajú, ale nakoniec budú hlasovať rovnako ako oni. Načo je dobré toto divadlo? Odvolanie Matoviča mi príde ako detinská hra na pieskovisku. Ak si mi ty nedal formičku, hodím ti piesok do očí,“ uviedol Štefančík. Podľa Marušiaka sa SaS správa ako opozícia a odvolanie Matoviča je kľúčová priorita tejto strany aj v súčasnosti. „Zároveň rozklad vládnej koalície je jasným dôkazom, že v súčasnom formáte sa vládnuť nedá a ani po budúcich voľbách nebude dať. Rozdelenie spoločnosti na dva bloky, medzi ktorými nie je možná žiadna komunikácia, nehovoriac o spolupráci, zaviedlo slovenskú spoločnosť i politickú reprezentáciu do slepej uličky. Najmä v kontexte nadchádzajúcej krízy krajina bude namiesto "studenej občianskej vojny" potrebovať hľadanie kompromisov, ktoré zabezpečia občiansky a sociálny mier,“ myslí si Marušiak.

Možný návrat SaS? Nelogické a ponižujúce

V súvislosti s odvolávaním sa skloňuje aj scenár, v ktorom by sa po odvolaní Matoviča SaS mohla teoreticky vrátiť do vlády. Sulík pred časom povedal, že sú tejto možnosti otvorený. Ako by to vyzeralo a či by boli ostatné strany ochotné k takémuto kroku pristúpiť, to je otázne. „Neviem si predstaviť, ako by mohli spoločne vládnuť ďalej, keď Matovič bude v parlamente,“ skonštatoval politológ Marušiak.

Tento scenár je podľa Štefančíka nelogický. „Odvolám šéfa najsilnejšej strany, straníckeho šéfa súčasného predsedu vlády a potom počítam s tým, že sa vrátim späť do vlády? Nedáva to logiku. To by s tým musel najskôr Matovič súhlasiť. A čo ak potom bude minister financií Matovičovi oddaný človek, takže ministerstvo bude z úzadia spravovať ten istý človek? Neviem si tento scenár vôbec predstaviť, ani vo vzťahu k súčasným trom ministrom, ktorí sú v úrade zatiaľ niekoľko hodín. Neviem si predstaviť väčšie poníženie týchto ľudí, ak by ich premiér odvolal, lebo SaS si to tak zmyslela,“ skonštatoval.

Niečo za niečo... rovná sa predčasné voľby?

Opozícia sa o predčasné voľby snaží prakticky od začiatku tejto vlády, no až teraz to vyzerá reálnejšie, než kedykoľvek predtým. Po včerajšej schôdzi po nich čoraz hlasnejšie volá opozičný Smer aj nezaradený poslanci okolo Petra Pellegriniho. Šéf Hlasu vyzval parlamentné strany na podporu zmeny Ústavy SR z dielne Sme rodina, ktorá by mohla umožniť vypísanie predčasných volieb. Ak to nebudú schopné urobiť jednotlivé strany, vyzval na takýto krok prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Následne sa podľa jeho slov môžu voľby vypísať a do ich konania sa môžu prijímať zákony na pomoc ľuďom.

Smer-SD navrhne, aby sa ako prvý bod na riadnej schôdzi v utorok 20. septembra prerokovala zmena Ústavy SR týkajúca sa predčasných volieb. Ak sa program schôdze takto neupraví, nevylúčil prípadnú obštrukciu spolu so zvyškom opozície. Aj Sulík si myslí, súčasťou Ústavy SR by mala byť možnosť rozpustenia parlamentu a aby si poslanci vedeli skrátiť volebné obdobie. Hlas avizoval, že o podpore návrhu na odvolanie Matoviča sú ochotní rokovať, ak SaS podporí ich návrh na zmenu ústavy, ktorá by viedla k predčasným voľbám.

„Uznávam, že predčasné voľby sú reálnejšie ako prednedávnom, terajší stav sa dá nazvať agóniou,“ dodal Marušiak. „SaS na jednej strane vydiera OĽaNO, takže sa nemožno čudovať, že OĽaNO sa vydierať nenechá. Na druhej strane s Matovičom sa vládnuť nedá. Jediné východisko vidím v predčasných voľbách a zodpovední politici by mali urobiť všetko preto, aby ich vyhlásili čo najskôr,“ dodal Štefančík.

Poslancom sa v stredu nepodarilo ani na druhý pokus otvoriť riadnu schôdzu. Plénum nebolo schopné sa uznášať. Zíde sa až v utorok (20. 9.), keďže na poslaneckom grémiu sa dohodli, že v piatok (16. 9.) rokovať nebudú. Okrem SaS sa neprezentovali ani opoziční poslanci, chýbali aj niekoľkí z radov koalície.