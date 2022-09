Podozrivý nákup vrtuľníkov ministerstvom vnútra: Priamu zákazku namietajú aj na ÚVO! Prečo Mikulec nechce ustúpiť?

BRATISLAVA – Dlhé roky fungovali pre Slovensko, teraz dosluhujú, chcú ich nahradiť, no narazili na problém. Reč je o dosluhujúcej letke ministerstva vnútra. Tú sa pre súčasnú krízu na Ukrajine rozhodol rezort vymeniť. Celá zákazka však skončila na kontrole ÚVO. Čo je dôvodom?

Celé sa to začalo pred pár týždňami, kedy vláda na svojom rokovaní schválila nákup vrtuľníkov pre ministerstvo vnútra. Z dokumentu z 20. júla je zrejmé, že chcú vymeniť jeden starší stroj za dva novšie. Aktuálne rezort disponuje dvomi letkami, a to dvomi ruskými Mi-171 a jeden Bell 429, ktoré využívajú prioritne Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Horská a záchranná služba. A práve ruské stroje sa rezort rozhodol vymeniť. Svoje plány argumentujú ruskou inváziou na Ukrajinu z konca februára tohto roku a uvalenými sankciami na krajinu a prezidenta Vladimira Putina, ktorá by podľa rezortu mohla ohroziť garanciu zachovania letovej spôsobilosti dostupných vrtuľníkov. Preto podľa slov ministerstva bolo potrebné okamžite zabezpečiť ich náhradu. Chcú tak spraviť pre rýchle a adresné zásahy pre ochranu životov, zdravia či majetku občanov.

Preto rezort na vládu predložil návrh kúpy dvoch jazdených talianskych vrtuľníkov AW189 a AW139. Nešli však cestou tradičného transparentného výberového konania, ale priamou zákazkou, ktorú obhajovali práve situáciou na Ukrajine a potrebou rýchleho zabezpečenia nových strojov. Letecký útvar ministerstva preto urobil rešerš ponuky na trhu a vyhodnotil najlepšiu ponuku s ohľadom na dobu dodania, ponúkanú cenu a výkonnostných charakteristík.

„Vrtuľníky AW189 a AW139 sú okamžite k dispozícii a najviac sa približujú výkonnostným a kapacitným parametrom nahrádzaným Mi-171E. Nakoľko sa vrtuľníky vyrábajú na zákazku a nie na sklad, bolo oslovenie obchodníkov s leteckou technikou kľúčovým a nevyhnutným krokom pre zabezpečenie najvyššej šance na čo najrýchlejšie nadobudnutie leteckej techniky, čo dokazujú aj samotné výsledky prieskumu trhu,“ obhajuje svoje kroky ministerstvo. Podľa ich slov sa predajcovia sa nad rámec zákonom požadovaného zaviazali zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, čím transparentne ukazujú konečného užívateľa výhod a zároveň zaväzujú akceptovať kontrolu Európskej komisie v prípade, že bude letecká technika v budúcnosti refundovaná zo zdrojov Európskej komisie.

Námietky na ÚVO

Avšak, do procesu sa chcela zapojiť aj ďalšia firma, ktorá za nižšiu cenu ponúkala nie dva, ale rovno tri vrtuľníky. Táto ponuka ale ministerstvo nezaujala a naďalej chcela ísť cestou dvoch talianskych vrtuľníkov podľa pôvodného plánu. Spoločnosť sa preto obrátila na Úrad pre verejné obstarávanie, aby preveril, či sú kroky ministerstva správne. To, že proces namietal jeden z účastníkov a nákup je na kontrole na ÚVO, potvrdil aj samotný rezort. „Ministerstvo vnútra si je vedomé, že predlžovanie termínu môže vyvolať tlak na cenu, ale dúfa, že konania na Úrade pre verejné obstarávanie sa ukončia v čo najkratšom čase, aby bolo možné verejné obstarávanie urýchlene dokončiť. Sme za to, že proces prebehol transparentne,“ dodali vzápätí.

Svoje kroky pritom obhajujú tým, že verejná súťaž by podľa súčasných pravidiel trvala minimálne rok, kým by vybrali vhodného uchádzača, pričom dodanie vrtuľníkov by trvalo ďalšie dva roky. „Takže sa dostávame k tomu, že aj v prípade okamžitého vyhlásenia verejnej súťaže, ostanú hasiči, policajti a horská služba minimálne tri roky bez náhrady za vrtuľníky Mi-171,“ uzavreli.

Celá vec sa však môže ešte viac skomplikovať. Do procesu sa zapojila aj ďalšia firma, ktorá ponúka rezortu oveľa lákavejšiu ponuku na dva americké vrtuľníky typu UH 60 Blackhawk. Informuje o tom portál noviny.sk. "Radi by sme vám ponúkli dva vrtuľníky UH 60 Blackhawk za jednotkovú cenu 3,8 milióna dolárov. Vieme vám ich dodať v úprave pre hasičov a záchranné zložky, vrátane školení pilotov, posádky a servisu, oba do dvoch mesiacov," píše spoločnosť ministerstvu.

Konanie potvrdilo aj ÚVO

K celej veci sa vyjadril aj samotný Úrad pre verejné obstarávanie. To potvrdilo, že aktuálne preverujú námietky, ktoré boli vo veci podané. „Úrad neposkytuje informácie o navrhovateľovi námietok. Môžem tiež uviesť, že konania o námietkach sú prerušené za účelom získania odborných stanovísk, ktoré sú dôležité pre objektívne posúdenie danej veci. Vzhľadom na právny stav konaní, úrad nemôže poskytnúť bližšie informácie na Vaše otázky,“ uviedla hovorkyňa Janka Zvončeková.