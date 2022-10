Vláda mala pri kandidátoch na šéfa ÚVO rešpektovať odporúčanie komisie

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Vláda mala rešpektovať odporúčanie odbornej výberovej komisie a mala navrhnúť do voľby v parlamente oboch kandidátov na post šéfa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Uviedli to v spoločnom vyhlásení mimovládne organizácie (MVO) INEKO, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Nadácia Zastavme korupciu, Slovensko.Digital, Transparency International Slovensko a VIA IURIS.