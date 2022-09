Šéf SaS na poslednej vláde: Krajniak a Matovič strašia ľudí! Drsný ODKAZ... Sulík nech sa hnevá na seba

Absolvoval aj krátku rozlúčku. Podal si ruku s premiérom Eduardom Hegerom, ktorý sa s ním rozlučíl. "Bolo to milé. Rozlúčil som sa aj s kolegami," povedal. Čo sa týka cien energií, Igor Matovič a Milan Krajniak podľa neho strašia ľudí a odmietol aj spochybňovanie svojich odhadov ceny elektriny na budúci rok.

Krajniak a Matovič strašia ľudí

Na úvod sa vyjadril k cenám energií. "Bohužiaľ, musím konštatovať, že naši bývalí koaliční partneri, menovite Milan Krajniak a Igor Matovič, šíria veci, ktoré sú evidentne nepravdy. Robia to s cieľom riadne vystrašiť ľudí a skomplikovať už beztak komplikovanú situáciu," povedal na úvod Sulík s tým, že tomu ľudsky rozumie, že im vyhovuje čím horšie, tým lepšie, no radšej bude hovoriť fakty a argumenty. Krajniaka však nekonfrontoval a nemá to ani v pláni. "Ja potrebujeme hlavne verejnosti vysvetliť, že to tak nie je," uviedol.

Šéf hospodárstva v demisii je presvedčený, že práca, ktorú na rezorte za posledné meisace odviedli, je ucelené a dostatočne rozsiahle na to, aby nový minister mohol pokračovať ďalej. "Problémom domácností nie sú ceny elektriny a plynu dnes, ale od 1. januára. Ešte stále máme štyri mesiace na to, aby sme doriešili ceny," uviedol.

Nie sme čarodejníci

V tabuľke prezentoval všetky opatrenia, ktoré je potrebné spraviť. "Nie sme čarodejníci, nie sme v stave ovplyvniť úplne všetko," povedal. Kto bude podľa neho tvrdiť, že na budúci rok zabezpečí ľubovoľné množstvá energií za stabilné ceny, klame, povedal. "Túto tabuľku som ukazoval v pondelok (5. 9.), bola aj zverejnená. Včera (6. 9.) bola ministrom Krajniakom spochybnená, pričom veľmi dobre vedel, že nerozpráva pravdu," povedal Sulík.

Krajniak na sociálnej sieti uviedol, že poplatok za distribúciu elektriny, ktorý Sulík odhadol na 50,49 eura, by mal byť podľa šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andreja Jurisa približne dvojnásobný. "Tak kto tomu nerozumie alebo zavádza? Sulík (SaS) alebo Juris (nominant Sulíka a SaS)," pýtal sa Krajniak. Celková cena elektriny vrátane TSS by tak podľa ministra práce mala vzrásť až na 265,78 eura za MWh. "Ale nebojte sa, nejako ten chaos v energiách na 'zlatom podnose', čo nám tu nechali, upraceme," dodal.

Krajniak vedome zavádza

"Minister Krajniak tu vedome zavádza," zdôraznil Sulík. "Bol upozornený na to, že ÚRSO síce túto cenu odhadovalo na vyše 100 eur, ale ÚRSO nemalo v tom čase informáciu, že straty budú pokryté tiež z lacnej elektrickej energie, ktorú sme vyrokovali so Slovenskými elektrárňami," dodal Sulík. Výška tarify za systémové služby, ktorú Krajniak uviedol vo výške 37,80 eur za MWh, podľa Sulíka závisí od šikovnosti manažérov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS), ktorá patrí pod ministerstvo financií. V súčasnosti je táto položka vo výške 6,3 eura za MWh, no podľa Sulíka bude určite vyššia.

Sulík tvrdí, že niektoré pripravené opatrenia na zníženie cien energií nedokážu presadiť sami. Ako príklad uviedol zníženie DPH na teplo z centrálneho vykurovania. "To musí urobiť ministerstvo financií a schváliť to musí aj vláda a parlament," dodal odchádzajúci šéf ministerstva hospodárstva. Viaceré opatrenia – napríklad kompenzácie pre podnikateľov, však nie je možné zrealizovať bez toho, aby ministerstvo financií neuvoľnilo peniaze zo štátneho rozpočtu. Európska komicia zatiaľ nedovolí použiť na ne peniaze z nevyčerpaných eurofondov.

Krajniak kritiku odmietol: Sulík nech sa hnevá na seba

Minister Krajniak Sulíkovu kritiku odmietol s tým, že rozdielne čísla pripravovali odborníci z ministerstva hospodárstva aj ÚRSO. "Ak sa pán Sulík hnevá, že tie čísla nesedia, tak musím povedať, že sa musí hnevať na seba alebo na svojho nominanta na ÚRSO," povedal Krajniak s tým, že on sa na šéfa ÚRSO nehnevá. Juris vraj nebol ne rokovania prizvaný. Vo štvrtok minulý týždeň, počas sviatku, mu vraj volal Krajniak, aby prišiel a následne aj premiérovi, či teda môže prísť. "Jasné, on tam má byť, odpovedal mi premiér," povedal Krajniak.2

Slovensko zastúpi Galek

Podľa neho je však možné, že nové vedenie bude mať inú predstavu, ako bojovať s energetickou krízou. Rezort hospodárstva to však chce opätovne navrhnúť v piatok na európskom samite k energetickej kríze, kde bude SR zastupovať Karol Galek. "Je to najlepšie riešenie, keďže som už ministrom v demisii," uviedo. Štátni tajomníci za SaS by mali na svojich postoch zotrvať do polovice septembra.