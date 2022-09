AKTUÁLNE Vážna nehoda na diaľnici D2: Auto narazilo do kamióna! FOTO Pri vodičovi stáli všetci svätí

BRATISLAVA - iaceré hliadky dopravných policajtov aktuálne zasahujú na diaľnici D2, kde došlo krátko po 14.00h k dopravnej nehode. Osobné auto tam narazilo do zadnej časti kamióna. Vodič je v nemocnici.

Podľa doterajších informácii došlo v úseku 48,5 km diaľnici D2 v smere do Českej republiky k nárazu vozidla Škoda Superb do zadnej časti kamióna. "V dôsledku nehody utrpel vodič viaceré zranenia, s ktorými bol privolanou RZP prevezený k ošetreniu do jednej z nemocníc. V dôsledku odstraňovania následkov dopravnej nehody ako jej dokumentovania sú v súčasnosti neprejazdné obidva jazdné pruhy v tomto úseku," informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Premávku usmerňujú dopravní policajti cez pravú krajnicu. "Vodičov žiadame aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi polície," dodal Szeiff.

Galéria fotiek (2) Vážna dopravná nehoda na diaľnici D2.

Zdroj: FB/Polícia - BA kraj

archívne video