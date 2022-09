Prvý školský deň sa v Trnave skončil takmer tragicky: Žena zrazila štyri školáčky! Išla na červenú

TRNAVA - Obrovskou tragédiou sa mohol skončiť prvý školský deň pre štyri dievčatá. Tie prechádzali po riadne vyznačenom priechode pre chodcov, keď do nich narazila 48-ročná žena. Tá nerešpektovala svetelnú signalizáciu a prechádzala na červenú.

Dopravní policajti odstavili počas obeda v Trnave Ulicu Hlbokú a dopravu presmerovali na iné ulice. Dôvodom zdržania bola dopravná nehoda na priechode pre chodcov, pri čerpacej stanici medzi školáčkami a osobným autom. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

Štyri kamarátky mali prechádzať po riadne označenom priechode pre chodcov, keď do nich narazilo auto. "48-ročná žena, ktorá šoférovala auto, nerešpektovala červené svetlo na semafore a došlo k zrážke s dievčatami. Dve z nich vo veku 14 rokov utrpeli povrchové zranenia, tretia rovesníčka skončila v rukách záchranárov, ktorí ju so zraneniami previezli do trnavskej nemocnice," ozrejmili policajti.

archívne video

Posledná, 13-ročná študentka, sa nezranila. Polícia alkohol vodičke za volantom nezistila. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia naďalej vyšetruje.