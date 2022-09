AKTUÁLNE Vstupujeme do menšinovej vlády: Ministri SaS dnes podali demisiu! Gröhling už bol v paláci

BRATISLAVA - Vládny štvorlístok dnes ukončí svoju púť. Richard Sulík podal demisiu už minulý týždeň, zvyšných troch ministrov za SaS požiadal, nech počkajú do pondelka. Keďže Igor Matovič neodstúpil, oznámili svoju demisiu. Mená ich náhradníkov ešte nie sú známe, no mali by pochádzať z radov odborníkov.

Ministri za SaS dnes budú informovať o svojich demisiách na spoločnej tlačovke. Minister školstva podal demisiu v prvý školský deň. Premiér oznámil, že Slovensko vstupuje do menšinovej vlády.

Aktualizované 15:35 "Nikto z nás neodchádza s dobrým pocitom, nikoho z nás to neteší," povedal Korčok.

Aktualizované 15:32 "Ostáva po nás kus dobrej práce a sme na ňu hrdí," doplnil s tým, že odchádzajú do opozície. "Budeme konštruktívnou, odbornou, ale aj tvrdou opozíciou," poznamenal.

Aktualizované 15:22 Sulík odmieta, že by utekal pred zodpovednosťou. Scenár, kedy by sa vrátili v prípade, že by menšinová vláda nefungovala, Matovič by odišiel a SaS by sa vrátila do vlády. "Áno, vedel by som si predstaviť v práci pokračovať. Nemôžete mať na palube niekoho, kto vám stále vrtá diery do paluby a potom sa tá loďka potápa," uviedol.

Aktualizované 15:18 Ivan Korčok podal svoje dôvody, prečo odišiel. "Prvým dôvodom, že zdieľam názor, že pôsobenie Igora Matovič a spôsob presadzovania politiky vedú ku konfliktom a pnutiu, ktoré aj u mňa presiahli únosnú mieru," povedal Korčok, ktorého viackrát vyzývali, aby ostal vo svojej funkcii. "Neviem nájsť pádny dôvod na zotrvanie vo svojom poste," uviedol. "Pre mňa je to diskomfortná situácia, keďže nemám nachystanú žiadnu stoličku v zahraničí." Ani k dnešnému dňu nepozná spôsob, akým budú fungovať v menšinovej vláda. "Myslím, že je to tak nestabilná koalícia, že je to zásadná prekážka, aby som v nej mohol pôsobiť."

Aktualizované 15:17 "Je to človek, ktorý nevie, čo je rešpekt. Zneužíva poznámky a narážky," povedala Kolíková. Demisiu podali už všetci štyria ministri za SaS – Richard Sulík, Mária Kolíková, Branislav Gröhling aj Ivan Korčok. Podľa predsedu SaS Sulíka nebol dôvodom osobný vzťah s Igorom Matovičom, ale hlavne rozvrat krajiny, ktorý spôsobil.

Aktualizované 15:09 "Opúšťame ministerstvá, odchádzame z vlády. Je to smutná chvíľa," povedal Sulík. To, že Sulíkovi neoznámili meno jeho nástupcu považuje SaS za zlyhanie. "Igor Matovič nevie plánovať nič ani svoje myšlienky," uviedol.

Aktualizované 14:42 Premiér Eduard Heger oznámil, že jeho vláda bude vzhľadom na demisie ministrov SaS menšinová. "Vstupujeme do menšinovej vlády," povedal premiér Eduard Heger po rokovaní vlády. S menami nástupcov odchádzajúcich ministrov plánuje najprv oboznámiť prezidentku Zuzanu Čaputovú. Budúci týždeň by ich mohla spoznať aj verejnosť.

Aktualizované 14:32 Minister školstva Branislav Gröhling podal demisiu v podateľni Prezidentského paláca ešte pred oficiálnou tlačovkou.

Mená náhradníkov ešte nie sú známe

Mená náhradníkov za ministrov SaS ešte nie sú známe, trojkoalícia sa však dohodla na tom, že ich nahradia nominanti z radov odborníkovy. Podľa Matoviča sa na tom dohodli predbežne. S partnermi majú ďalej rokovať. To, kedy predložia mená nominantov prezidentke SR Zuzane Čaputovej, je podľa Matovičových slov otázka na premiéra Eduarda Hegera. Podotkol, že ešte v nedeľu (4. 9.) mali k tomu stretnutie s partnermi.

Matovič zo svojho postu odmietol odísť, aj preto ministri za SaS trvajú na svojich demisiách. SaS podľa Matoviča popoludní povalí tretiu protikorupčnú demokratickú vládu. Tvrdí tiež, že vydiera a poza chrbát si kupuje poslancov OĽaNO. Sulíka označil za "totálne neschopného diletanta". Pripomenul, že predseda vlády organizoval stretnutia k riešeniu energetickej krízy a Sulík nebol schopný prísť s návrhmi.

Sulík nepozná meno svojho nástupcu

Sulík podotkol, že meno svojho nástupcu vo vedení ministerstva nepozná, hoci je už niekoľko dní v demisii. Mrzí ho, že OĽANO nevyužilo dvojmesačné ultimátum. "Igor Matovič vedel, že neodstúpi a trestuhodne premárnil čas, ktorý sme dali na odovzdanie ministerstva," poznamenal Sulík. Odmieta, že by utekal pred zodpovednosťou.

Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová zopakovala, že odchod ministrov za SaS v súčasnej situácii považuje za nezodpovednosť. Ak by naozaj k demisii prišlo, spomína návrh obsadiť uvoľnené ministerské posty nestrannými odborníkmi. Chce, aby šlo o dohodu všetkých troch koaličných partnerov. Pre Remišovú sú podľa jej slov dôležité posty ministra zahraničných vecí a hospodárstva.

Prezidentka nevidí dôvod predlžovať agóniu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová deklarovala, že vždy bude zvažovať ponúknutých kandidátov na nových ministrov, no nevidí dôvod predlžovať aktuálnu agóniu v súvislosti s vládnou krízou. Od premiéra Eduarda Hegera očakáva mená kandidátov na uvoľnené miesta po demisii ministrov SaS. Predbežne jej mal hovoriť o dodaní mien v priebehu pondelka, nateraz ich nedostala. Podčiarkla, že vláda potrebuje fungovať, aby konečne neriešila problémy seba, ale krajiny.

"Predovšetkým sa budem rozhodovať až potom, ako demisie budú doručené, čo pravdepodobne nastane. V prvom rade potrebujem návrh kandidátov od premiéra na uvoľnené štyri posty," povedala prezidentka. Deklarovala, že po návrate z dlhodobo plánovanej služobnej cesty bude toto jej priorita, aby zabezpečila funkčnosť vlády nástupom nových ľudí.

Koaličná kríza

Prezidentka pripomenula, že už minulý týždeň požiadal premiéra, aby sa pondelkom skončili všetky konflikty a vyjednávania. Apeluje na funkčnú vládu a pripomína aktuálnu energetickú krízu. Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície, žiada odstúpenie Matoviča z vlády, čo OĽANO odmietlo. V deň, keď ministri SaS mali podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami, ktoré ak SaS podporí, Matovič z vlády odíde. SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až keď odstúpi Matovič. Sulík zároveň oznámil, že už demisiu podal.