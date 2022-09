Legislatívne novinky počas tejto jesene: Maximálny počet detí v družine, aj zmena stravného na pracovných cestách!

BRATISLAVA - Leto je definitívne za nami, pomaly sa blíži jeseň a v pondelok 5. septembra sa žiaci a študenti opäť po prázdninách posadili do školských lavíc. Od 1. septembra však platí viacero zákonov, ktoré menia doterajšiu právnu úpravu. Ďalším začne platiť účinnosť od 1. októbra. Prinášame prehľad, čo všetko sa mení.

Od 1. septembra začalo platiť viacero zákonov, ktoré by mali Slovákom uľahčiť život. Nie sú to však jediné zákony, ktoré začnú platiť počas blížiacej sa jesene.

Archívne VIDEO Minister Gröhling otvoril školský rok na Základnej škole v Malackách

Ochrana nefajčiarov

Novela zákona 377/2004 Z. z. počíta s ochranou nefajčiarov vo verejnom priestore. Novinky v zákone totiž počítajú so zavedením istých pravidiel pri predaji bezdymových a elektronických cigariet. Novela totiž zakazuje predaj týchto druhov tabakových výrobkov v predajniach potravín. Výnimku majú len tie obchody, ktoré majú na ich predaj vyčlenený samostatný priestor či stojan. Rovnako je od 1. septembra zakázané predávať bezdymové tabakové výrobky a elektronické cigarety "v predajniach s tovarom určeným predovšetkým pre deti, v predškolských zariadeniach, na detských ihriskách, v základných školách, v stredných školách, v školských zariadeniach, na vysokých školách a v študentských domovoch, v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb vrátane stánkov, bufetov a iných predajných miest, ktoré sa nachádzajú v týchto zariadeniach."

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Podľa znenia zákona sa tieto výrobky zakazujú predávať osobám mladším ako 18 rokov, pričom neplnoletým sa zakazuje aj takéto výrobky fajčiť. Taktiež sa zakazuje predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet z automatov.

Maximálny počet detí v družine a stravné na pracovnej ceste

Od 1. septembra sa rovnako určuje aj maximálny počet detí v školskom klube detí či v družine. Po novom bude môcť každá trieda, v ktorej sa budú zdržiavať žiaci v rámci ŠKD, maximálne 26 detí.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rovnako upravuje vyškú diét a strávneho v rámci pracovnej cesty. Opatrenie rezortu totiž upravuje výšku stravného pre zamestnanca počas pracovnej cesty a to v závislosti od troch časových pásiem. "Sumy stravného pre časové pásma sú: 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín a 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín," píše sa v zákone.

Rovnako sa upravuje aj výška základnej náhrady za používanie auta na pracovnej ceste. "Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,063 eura a pre osobné cestné motorové vozidlá je 0,227 eura," vysvetľuje rezort.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Pixabay

Novinky od 1.októbra

O mesiac sa bude meniť aj zákon o energetike. Novela totiž umožní "vznik a fungovanie nových účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom, ako sú aktívny odberateľ, energetické spoločenstvo, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny a agregátor," upozornila advokátska kancelária Vojčík & Partners. Úprava zákona súčasne definuje práva a povinností týchto nových účastníkov trhu, vrátane podmienok pre ich vstup na trh s elektrinou. Ďalšou zmenou je i ďalšie posilnenie postavenia odberateľa na energetickom trhu a podpora rozvoja samovýroby a samospotreby energie.

Posledná zmena nadobudne účinnosť začiatkom nového roka. Ide o novelu Obchodného zákonníka, ktorá je dôsledkom transpozície smernice v rámci používania digitálnych nástrojov

a postupov v oblasti práva obchodných spoločností. "Účelom je zavedenie zjednodušeného postupu zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným, a to prostredníctvom štandardizovaných online formulárov a zavedení interaktívneho sprievodcu, ktorý zakladateľa bude sprevádzať pri vytváraní obsahu formulárov a iných príloh potrebných pre zaregistrovanie novej spoločnosti s ručením obmedzeným." Po splnení zákonných podmienok budú vedieť zakladatelia založiť a aj zapísať spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra online v rámci jedného registrového konania.

Galéria fotiek (5) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Návrhom zákona sa zavádza aj zoznam voľných živností, pričom ak zakladatelia budú postupovať zjednodušeným spôsobom založenia a zapísania do obchodného registra vo vzťahu k týmto voľným živnostiam (maximálny počet desiatich voľných živností pri prvozápise), vznikne živnostenské oprávnenie automaticky zápisom do obchodného registra (pred zápisom do obchodného registra nie je potrebné žiadať živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení).