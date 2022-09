Rodičia vybrali synovi netradičné meno: Okolie aj ich vlastná rodina sú proti! Neustále útoky

LONDÝN - Nemenovaný otec sa obrátil na Reddit, pretože v jeho rodine panuje napätie kvôli menu jeho trojročného syna. Spolu s matkou dieťaťa sú s menom veľmi spokojní, rodina to ale vidí inak. Mnoho používateľov Redditu uviedlo, že ide o ich dieťa, a preto by sa meno malo páčiť predovšetkým rodičom.

Nemenovaný otec sa na Reddite podelil s príbehom o mene svojho syna. Ako vysvetlil, spolu s matkou dieťaťa sú s menom veľmi spokojní, no častokrát sa stretávajú s tým, že okoliu sa synovo meno nepáči. Rodinní príslušníci ho dokonca podľa mužových slov označili sa „ohavné“.

„Môj syn má teraz tri roky a ja a jeho matka sme s jeho menom stále veľmi spokojní, ale bolo veľa ľudí, ktorí s menom nesúhlasili. Volá sa Kaspian a vybrali sme ho kvôli geografickým a oceánskym odkazom, kvôli biblickým odkazom a pretože si myslíme, že znie jedinečne,“ vysvetlil muž vo svojom príspevku na Reddite.

Otec ďalej uviedol, že synovi nebudú meniť meno, pretože si myslia, že sa mu „dokonale hodí“, ale zaujíma ho, čo si o celej veci myslia ostatní. Na príspevok zareagovalo viac ako 260 ľudí, pričom mnohí súhlasili, že ide o skvelé meno.

„Myslím, že je to krásne meno a ak ste s ním spokojní ako jeho rodičia, na ničom inom nezáleží,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Pripomína mi to postavu z Letopisov Narnie,“ uviedol ďalší. „Nie je to moje najobľúbenejšie meno na svete. Ale hádajte čo? Nie je to moje dieťa! Vybrali ste meno, ktoré ste považovali za najlepšie a toto meno milujete,“ dodal iný komentujúci.