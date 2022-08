Dátoví analytici potešili: Výborné správy o naplnenosti zásobníkov plynu a prísľub LACNEJŠEJ elektrickej energie

BRATISLAVA – Pohľad na naplnenosť zásobníkov plynu v krajinách Európskej únie je aktuálne pozitívny. Ak do hry nevstúpi počasie a chladná zima k nám nezavíta v rekordne krátkom čase, naše zásobníky budú plné. Analytici z projektu Dáta bez pátosu sa pozreli, ako sú na tom jednotlivé krajiny a aj na to, aký pozitívny efekt by mohlo mať naplnenie zásobníkov na cenu elektrickej energie.

Medzi dobré správy, na ktoré analytici poukazujú, je naplnenosť zásobníkov v Európskej únii, ktoré sú plné na 80%, čo je o 12% viac ako minulý rok v rovnako čase. „Rovnako je dobrou správou, že za posledný mesiac, keď sme počúvali o nedostatku a o nedostatočných tokoch plynu, pribudlo v zásobníkom v EÚ 12% ich kapacity. Potrebujeme ešte napĺňať pár dní v auguste a potom 4-5 týždňov v septembri-októbri. A tým budú kapacity zásobníkov ´technicky´ plné. Nikdy v nich nebolo viac ako 97%,“ uviedli povzbudivo. Ak sú totiž dnes európskej zásobníky plné na 80%, tak do konca augusta to môže byť už na 82% a každým týždňom môže toto číslo rásť o ďalšie 2-3%.

To znamená, že ak je súčasný prítok plynu schopný dodávať relatívny dostatok pre priemysel a aj ohrev vody pre domácnosti a inštitúcie a dokonca aj pre elektrárne a ešte aj za mesiac plniť zásobníky tempom 3% ročnej spotreby do zásobníkov, tak „po naplnení zásobníkov bude táto kapacita prítoku k dispozícii pre priemysel, domácnosti/inštitúcie. Ak nepríde chladné počasie a zvýšený dopyt na vykurovanie, bude táto kapacita prítoku (a aj kapacita na trhoch) k dispozícii pre plynové elektrárne.“

Nestane sa tak naraz, ale postupne v jednotlivých krajinách. Francúzsko má dnes v zásobníkoch 92% stavu a do 3 týždňov môže veľkú časť dodávok spaľovať v elektrárňach. Nemecko je plné na 83% a pri tomto tempe a počasí bude mať podľa analytikov zásobníky plné na konci septembra. „Nemecko dokonca v júli 2022 vyrobilo v plynových elektrárňach napriek ´zlým správam´ viac elektrickej energie ako minulý rok v júli. A to bolo prioritou napĺňanie zásobníkov, čo sa aj podarilo,“ podotkli.

„Ak sa uvoľní denné množstvo takmer 100 mil. m3 alebo 1 TWh plynu, ktoré dnes prúdi do zásobníkov pre energetický sektor, tak bude môcť Nemecko spustiť všetky svoje plynové elektrárne naplno a na celý deň (ide o kapacitu 32 GW) a aj tak ten nadbytočný plyn z dnešných denných dodávok nespáli. Konečný efekt: Elektrickej energie by malo byť ako dreva a dosť,“ odkázali. K tomu však podľa nich, samozrejme, nedôjde. „Lebo plyn sa nepoužíva na ´base load´ produkciu elektrickej energie. A preto by aspoň dočasne malo byť dosť plynu k dispozícii pre odberateľov z iných krajín a segmentov," dodali.

Dobre sú na tom aj iné krajiny. Taliansko je dnes plné na 82% a je v podobnej situácii ak vyššie spomínané Nemecko. Holandsko je na tom o trochu horšie. Zásobníky má aktuálne plné na 75% a je v oneskorení za stavom Nemecka a Talianska asi o 2 týždne.

A ako sme na tom my? „Napĺňanie zásobníkov bolo silné v máji a v júni, keď sa naplnilo po 16% stavu (nárast o 32%). Následne tempo napĺňania v júli a v auguste kleslo na polovicu: po 8%. Spolu narástla zásoba o 16%. To je oproti Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Holandsku rozdielny vývoj a súvisí s nedostatkom dodávok. Áno, určite by sme vyššie dodávky vedeli a mali kam natlačiť. Chýba nám do plného stavu asi 8 TWh, čo je asi 700 miliónov metrov kubických plynu. Nejdeme strašiť, ale je fakt, že pán štátny tajomník povedal v rozhovore pre SRO minulý týždeň, že do konca roka máme dostať LEN 900 mil.m3,“ uviedli.

Dôležitú úlohu zohrá počasie. Ak totiž nepríde k ráznemu ochladeniu skôr ako ku koncu septembra, európske zásobníky budú plné. „Ak budú zásobníky plné a neklesne ponuka plynu na trhoch, tak bude veľmi pravdepodobne lacnejší. Sekundárnym efektom bude, že dodávky (denný prítok) bude možné spaľovať v plynových elektrárňach: Španielsko, Taliansko, Benelux, Francúzsko a hlavne Nemecko a tým pádom bude lacnejšia elektrická energia,“ potešili dobrými správami.

„Najväčším problémom Európy bolo, je a bude, že sa do energetiky motajú politici bez znalosti veci a bez vôle pozrieť sa na čísla. Predstavte si, že by takto hovorili do riadenia dopravy na križovatkách alebo radenia vlakov na železničných tratiach. Všetci by sme boli mŕtvi alebo v nemocniciach,“ dodali.