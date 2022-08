AKTUÁLNE Rusko prerušilo dodávky plynu Nord Streamom 1

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

MOSKVA - Rusko prerušilo dodávky plynovodom Nord Stream 1, ktorý je hlavnou trasou pre prepravu ruského zemného plynu do Európskej únie. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z dát získaných pri vstupe potrubia do Nemecka. Ohlásená odstávka má trvať do sobotňajšieho rána. Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom zhruba pred dvoma týždňami uviedla, že jediná zostávajúca kompresorová stanica potrebuje údržbu.