Ústavu poškodili úpravy obmedzujúce deľbu moci či ochranu práv, tvrdí politologička

Za neprípustné zmeny ústavy považuje účelové zmeny a tie, ktoré sú výsledkom politických obchodov. V novele z roku 2011 vidí politologička odklon od parlamentnej demokracie tým, že sa posilnili kompetencie prezidenta. "Ak by takáto zmena bola výsledkom dlhodobej odbornej a verejnej diskusie o potrebe zmeny politického systému, tak by prijímanie novely muselo vyzerať inak," skonštatovala s tým, že táto a aj niektoré iné zmeny boli účelové a sú dôsledkom momentálnej situácie a často aj politických obchodov. "A to sú neprípustné dôvody na zmenu ústavy, narúšajú stabilitu ústavného systému," dodala.

Archívne video: Premiér: Ústava SR je korunou nášho práva, hovorí o našich hodnotách

Do ústavy sa podľa Malovej dostali aj vyhlásenia, ktoré majú symbolický charakter a vracajú nás do minulosti. Kritizuje tiež, že súčasťou nášho najvyššieho zákona sú napríklad novely o ochrane a zákaze vývozu vody a aj ochrane životného prostredia. "Tieto úlohy možno riešiť zákonmi, nie zmenou ústavy. Formulácie, ktoré uvádzajú potrubie a dopravné prostriedky do znenia ústavy, znižujú jej status. Obávam sa, že sme v tomto prípade svetovým originálom," povedala. Zároveň je podľa nej zrejmé, že naša politika ochrany životného prostredia a vody má veľké medzery. "Ústavná úprava nám ich nepomáha vyriešiť, na to potrebujeme efektívnu politiku," myslí si.

Za najvýznamnejšiu úpravu ústavy považuje Malová prvú novelu po voľbách v roku 1998, ktorá zaviedla priamu voľbu prezidenta. "Tento prísľub bol súčasťou predvolebnej kampane a cením si snahu politikov, ktorí nie všetci podporovali túto novelu, ale splnili svoj sľub. Po Mečiarovej samovláde a manipuláciách to bola veľmi vítaná zmena politiky," skonštatovala. Novela podľa nej posilnila charakter parlamentnej demokracie vďaka úprave prezidentských právomocí. Z hľadiska textu ústavy boli podľa nej veľmi významné všetky zmeny, ktoré napravili nedostatky pôvodného textu, ako je vstup SR do medzinárodných organizácií, posilnenie postavenia samosprávy či ochrana základných práv a slobôd. Oceňuje tiež tie zmeny, ktoré posilnili deľbu moci. "Pre mňa je to práve zárukou, že ústava môže zamedziť koncentrácii moci akejkoľvek parlamentnej väčšiny, čo je jedno z najväčších úskalí liberálnej demokracie na Slovensku," uzavrela Malová.