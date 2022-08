Školy môžu žiadať o financie na odstránenie dvojzmennej prevádzky, hovorí Gröhling

BRATISLAVA - Budovanie novostavieb, prístavieb, nadstavieb či rekonštrukcie existujúcich budov na rozšírenie kapacít v základných školách. To je zámer výzvy, do ktorej sa môžu zapojiť školy s dvojzmennou prevádzkou a žiadať financie na dobudovanie kapacít. V obnovených priestoroch sa má zároveň dosiahnuť úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 percent. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

"Po rokoch diskutovania predchádzajúcich vedení ministerstva, sme teraz prešli od debatovania o dvojzmennej prevádzke v základných školách k činom a našli sme skutočné riešenie. Je nepredstaviteľné, že v roku 2022 ešte stále máme deti, ktoré sa vzdelávajú aj popoludní len preto, že štát nevie zabezpečiť dostavbu kapacitných priestorov," povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Finančné prostriedky v celkovej výške viac ako 34,5 milióna eur budú poskytnuté z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Vďaka tomu by mala byť do konca roka 2026 odstránená dvojzmenná prevádzka na minimálne 49 základných školách a žiaci by sa mohli vzdelávať štandardným spôsobom.

"Bude sa to týkať viac ako 6300 žiakov v 401 triedach, ktorí sa vzdelávajú popoludní. O finančné prostriedky z tejto výzvy budú môcť žiadať všetky základné školy alebo zriaďovatelia v danej obci alebo v danej lokalite, ktorej sa to týka," priblížil minister. Finančné prostriedky je možné použiť na vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (napríklad školských jedální či vonkajších priestorov), obstaranie pozemkov alebo stavieb určených na zvýšenie kapacity základných škôl či ich vybavenia.

Žiadosti je možné prekladať až do vyčerpania finančných prostriedkov. K všetkým výzvam a kritériám dali súhlasné stanovisko aj Národná implementačná a koordinačná autorita a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Podmienky vyplácania 500-eurových odmien v školstve neurčilo MŠVVaŠ

Podmienky vyplácania 500-eurových odmien v školstve, ktoré majú dostať zamestnanci vo výplatnom termíne za mesiac august, neurčilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Určuje ich kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorú dohodlo ministerstvo financií, úrad vlády a konferencia odborových zväzov. Informoval o tom na sociálnej sieti šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).

Podľa kolektívnej zmluvy patrí odmena tým zamestnancom, ktorí majú pracovný pomer k 31. augustu 2022 a odrobili aspoň jeden deň v tomto roku. "Odmena má byť vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022. Odmena sa pomerne kráti, ak ide o čiastočný úväzok. V prípade prenesených kompetencií sa odmena vypláca z normatívnych prostriedkov, v prípade originálnych kompetencií (zamestnanci školských jedální, základných umeleckých škôl, centier voľného času, školských internátov či materských škôl) z prostriedkov z podielových daní," uviedol minister školstva. Ako ďalej podotkol, robia všetko pre to, aby peniaze na 500-eurové odmeny v prenesenom výkone získali z ministerstva financií a mohli ich školám refundovať čo najskôr. "Medzičasom by septembrové financie na chod školy mali prísť na školy čo najskôr, aby mohli 500-eurovú odmenu vyplatiť v augustovej výplate," povedal.

Začiatkom septembra dostanú školy podľa ministra školstva elektronický formulár, kde bude do 9. septembra potrebné vyplniť údaje o zamestnancoch v prenesenom výkone, ktorí majú nárok na odmenu, aby následne mohli tieto financie žiadať z rezortu financií. "Približne pred dvoma týždňami riaditelia aj samosprávy k odmenám dostali od nás list s informáciami o odmenách. Rovnako sú na našom webe zverejnené pokyny a najčastejšie otázky a odpovede," povedal minister školstva s tým, že pri 500-eurových odmenách nastavili iné pravidlá ako pri 350-eurových odmenách.

V prípade zamestnancov, ktorých financuje mesto či obec (teda nie sú platení z normatívu od štátu), vypláca 500-eurové odmeny obec alebo mesto. "To znamená odmeny pre kuchárky v školských jedálňach, vychovávateľky v školských kluboch detí, zamestnancov v základných umeleckých školách, centrách voľného času či internátoch," spresnil minister školstva. Zároveň dodal, že má informácie o problémoch, najmä ak ide o malú obec, ktorá nemá tieto prostriedky v rozpočte. "Ideálnym riešením by preto bolo, ak by ministerstvo financií vyčlenilo mestám a obciam formou mimoriadnej dotácie prostriedky, aby dokázali financovať odmeny pre kuchárky, vychovávateľky, zamestnancov základných umeleckých škôl, centier voľného času či internátov. Toto sa budeme snažiť presadzovať," uzavrel.