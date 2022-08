Zákazka od štátu za 220 tisíc eur: Firma, v ktorej pôsobil Mikulcov brat, bude strážiť štátnu nemocnicu

Súkromná bezpečnostná služba Joseba dostala tri štátne zákazky za dobu, počas ktorej je vo vláde OĽaNO a Roman Mikulec. Najnovšie bude strážiť Nemocnicu sv. Michala, ktorá patrí priamo pod Mikulcovo ministertsvo vnútra. V Josebe bol do roku 2020 konateľom brat Romana Mikulca. Zaujímavosťou je aj to, že spoločnosť zvýšila obrat po zmene vlády. Na pochybnú zákazku upozornil Erik Kaliňák z opozičného Smeru.

archívne video

Mikulec odmita, že by išlo o rodinkárstvo, pretože jeho brat vo firme nefiguruje už dva roky. "Tender nevyhral žiadny rodinný známy ani kamarát," vyhlásil minister v utorok v súvislosti s informáciami, že vo víťaznej firme mal v minulosti pôsobiť jeho brat. "Brat v tejto firme už nefiguruje minimálne dva roky," podotkol. Ako ďalej uviedol, do verejného obstarávania sa zapojilo 11 účastníkov. Kritériom bola najnižšia cena, ktorú ponúkla víťazná spoločnosť. Generálny riaditeľ nemocnice Branislav Delej vyhlásil, že od jeho nástupu do funkcie sú všetky zákazky, objednávky a nákupy transparentné.

"Vytvorili sme referát verejného obstarávania, kde pracujú profesionáli a majú na starosti túto činnosť," dodal. Súťaž na výkon bezpečnostnej služby v objekte Nemocnice svätého Michala v Bratislave vyhrala spoločnosť Joseba. SBS má zmluvu na jeden rok a jej celková hodnota je 220 436,64 eura s DPH.

Mikulec zvažuje právne kroky

Kaliňákovo vyjadrenie ako prvý spracoval denník Plus1deň, na základe ktorého Mikulec zvolal tlačovú konferenciu. Na nej povedal, že absolútne odmieta akékoľvek prepojenia na svojich rodinných príslušníkov a o článku hovoril ako o klamstvách. Zvaźuje aj právne kroky.