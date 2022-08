Presťahovali sa, chcú zmeniť trvalý pobyt: Musia aj tabuľky na autách? Majú dve možnosti, dôležitý je DÁTUM

K 31. augustu sa ministerstvo dopravy rozhodli ukončiť platnosť mimoriadnej situácie, ktorá bola zavedená ešte počas koronavírusu. Vďaka nej sa vodičom automaticky predlžovali lehoty niektorých dokladov, ako napríklad emisnej a technickej kontroly na aute. Ak niekomu končí táto licencia do konca augusta, automaticky sa mu tak predlžuje jej platnosť o tri mesiace, najneskôr však do konca novembra. Ak niekomu končí platnosť po tomto dátume, teda od začiatku septembra, musí si už tento termín ustriehnuť a s dostatočnou časovou rezervou kontrolu absolvovať.

Ministerstvo dopravy tieto pravidlá zaviedlo po tom, ako boli na Slovensku viaceré lockdowny, ktoré ľuďom určovali, za akých okolností sa môžu pohybovať mimo domu. Dôvodom bola zúriaca pandémia koronavírusu. Mnohí preto lehoty nestíhali. Koncom augusta však prestane platiť aj ďalšia "vymoženosť", ktorá bola vzhľadom na pandémiu a predĺžené čakacie lehoty zavedená. A tým je lehota na prepis auta po zmene trvalého pobytu.

Do redakcie sa nám totiž ozvala čitateľa Júlia, ktorá sa spolu s partnerom presťahovala do "vlastného" a plánuje zmeniť trvalý pobyt. A to aj z dôvodu, že koncom roka očakávajú prírastok do rodiny. Aby si uľahčila situáciu, chcela si zvoliť trvalý pobyt asi 50 kilometrov od jej aktuálneho trvalého pobytu, ktorý má ešte u rodičov. Avšak, nevedela, ako to v súčasnosti funguje s prepisom EČV auta. Reakcie okolia sa totiž rôznili - kým niektorí tvrdili, že si po zmene trvalého pobytu musí prehlásiť aj tabuľky na aute, iní tvrdli, že to robiť nemusí. Okrem toho, začiatkom budúceho roku má vojsť do platnosti novela zákona, podľa ktorej už ŠPZ-tky nebudú vedené striktne podľa okresu, ale budú vedené na majiteľa, pričom pôjde o unikátne čísla. Inými slovami - ak majiteľ auta toto vozidlo predá, tabuľky si môže nechať a preniesť na nové auto. Toto pravidlo doteraz neplatilo.

Čo však na tento problém hovoria policajti?

Podľa polície bolo problematické udržiavať nastavený systém počas mimoriadnej situácie. A tak sa rozhodli pre jeho ukončenie. Pripomenuli, že lehoty boli automaticky predlžované od roku 2020.

„Počas krízovej situácie, najneskôr však do 31. augusta 2022, neplatia pre vlastníka vozidla, držiteľa vozidla a osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, povinnosti podľa šiestej časti druhej hlavy a § 131. Vlastník vozidla, držiteľ vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, ktorý si nesplnil povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je povinný si ju splniť do 30. júna 2023, ak mu táto povinnosť nezanikla," uviedli policajti. V praxi to teda znamená, že ak sa Júlia presťahovala a plánuje si zmeniť trvalý pobyt, má dve možnosti - a teda túto vec doriešiť do 31. augusta, kedy pre ňu neplatí povinnosť oznámiť na dopravnom inšpektoráte do 30 dní zmenu pobytu, alebo, v prípade, ak tak spraví po 31. auguste, si do 30 dní požiadať o nové doklady a tabuľky k vozidlu prislúchajúce k danému okresu.

"Ak si záležitosť stihne doriešiť do 31. augusta, v takomto prípade je ustanovená lehota na splnenie uvedenej povinnosti až do 30. júna 2023. Ak by však občanovi končila lehota na oznámenie zmeny od 1. septembra 2022, tak tu už bude platiť pôvodná 30 dňová lehota na oznámenie presťahovania podľa zákona o cestnej premávke. Spraviť tak môže na dopravnom inšpektoráte alebo prostredníctvom elektronických služieb. Za nesplnenie takejto lehoty môže byť občan ako fyzická osoba sankcionovaný blokovou pokutou do výšky 50 eur," ozrejmili policajti s tým, že možnosť ponechania si pôvodných tabuliek s evidenčným číslom začne platiť podľa zákona č. 128/2021 Z. z. až od 1. januára 2023.