Ohrození pacienti v bojnickej nemocnici: Vodič narazil do rozvodnej skrine, vypadla tam elektrina

Zdroj: Facebook Polícia SR - Trenčiansky kraj

BOJNICE - Výpadok elektrickej energie v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach spôsobil v stredu popoludní vodič BMW, keď narazil so svojím autom do rozvodnej skrine v jej areáli. Policajti okolnosti nehody vyšetrujú, začali trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného nariadenia. Informovali o tom na sociálnej sieti.