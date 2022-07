Na vyriešenie koaličnej krízy máme mesiac, tvrdí Klus

Pripomenul uznesenie Republikovej rady SaS, ktoré požaduje vypracovanie novej koaličnej zmluvy. "Pri pohľade do parlamentu sme videli všetko to, čo by sme robiť nemali. Dochádzalo tu k rôznym hlasovaniam s opozíciou naprieč politickým spektrom a proti vôli koaličných partnerov. Ak sa pravidlá permanentne porušujú, potom sa veľmi ťažko vládne," tvrdí Klus.

Archívne video: SaS rozhodne o ďalšom postupe v koalícii na Republikovej rade: Sme svedkami porušenia koaličnej zmluvy

Nová koaličná zmluva by mala reflektovať aktuálne pomery

Nová koaličná zmluva by podľa neho mala reflektovať aktuálne politické pomery a mala by byť napísaná tak, aby ju jednotliví aktéri vedeli po zvyšok volebného obdobia dodržiavať. Pôvodná zmluva bola písaná v marci 2020, keď boli štyria koaliční partneri so štyrmi poslaneckými klubmi. "Dnes sú už iba tri poslanecké kluby a máme iný formát rozloženia ministerstiev. Aj to by malo byť zohľadnené v novej koaličnej zmluve. A máme ešte celý mesiac na to, aby sa to podarilo," povedal.

Ak by SaS ostala členom vládnej koalície, Klus si nevie predstaviť, že by na návrh opozície hlasovala za odvolanie niektorého člena vlády. Ak však dôjde k demisii členov vlády a odchodu strany do opozície, situácia sa zmení. "Ak by sa SaS formálne presunula do opozície, dá sa ťažko vylúčiť akýkoľvek scenár. Ale predpokladám, že na to by musela zasadnúť republiková rada a vedenie strany," konštatoval.

SaS by si v takom prípade musela vybrať, či chce smerovať k predčasným voľbám alebo podporovať menšinovú vládu. "A či by takáto podpora niesla aj náš záväzok nehlasovať spolu s ostatnou pozíciou, v tomto prípade naozaj veľmi radikálnou opozíciou, za odvolanie niektorých členov vlády," doplnil Klus.