Lekár radí, ako sa najlepšie schladiť v horúčavách: Pozor na chybu, ktorú robí veľa Slovákov

KOŠICE - V horúčavách, ktoré momentálne sužujú nielen Slovensko, by mnohí najradšej na seba vyliali vedro ľadovej vody. Pri ochladzovaní ale treba postupovať opatrne, upozorňuje všeobecný lekár nemocnice v košickej Šaci Lukáš Olšavský. Taktiež vysvetľuje, či je lepšie použiť klimatizáciu alebo ventilátor.

Olšovský odporúča v horúcom počasí ochladiť sa pomocou vlhkej handry alebo prúdu vlažnej vody na krk, zápästie alebo stehná. Oproti ventilátoru považuje za vhodnejšie použitie klimatizácie. Netreba to však preháňať, obe zariadenia totiž môžu v niektorých prípadoch uškodiť. Na pozore by sa mali mať najmä astmatici či alergici. Pri ventilátore alebo klimatizácii je potrebné vyhnúť sa priamemu prúdeniu chladného vzduchu, aby sa predišlo zápalovým ochoreniam a takzvanému seknutiu. Správne nastavenie klimatizácie by sa malo pohybovať maximálne šesť stupňov Celzia pod teplotou, ktorú dosahuje okolitý priestor.

Lekár uviedol, že ľudia dlhodobo pracujúci v klimatizovanom prostredí sú až 2,5-násobne náchylnejší na respiračné ochorenia. "Klimatizácia znižuje vlhkosť prostredia, čím vysušuje sliznicu dutiny nosa a úst, ktorá je preto náchylnejšia na baktérie, vírusy alebo plesne. Tie sa nachádzajú vo filtroch alebo voľne cirkulujú v ovzduší. Preto je vhodnejšie striedanie používania klimatizácie aspoň v hodinových intervaloch." Pri ventilátore ide len o prúdenie vzduchu a v kombinácii s otvoreným oknom dochádza k víreniu prachových a peľových častí, ktoré sa dostanú cez nosovú sliznicu do dýchacích ciest. Pre alergikov či astmatikov to môže byť veľmi nepríjemné až nebezpečné.

Znižovanie telesnej teploty je podľa Olšovského účinné aj letnou, ale nie ľadovou sprchou či schladením cievneho systému. Aby sa predišlo šoku organizmu z náhleho poklesu telesnej teploty, voda pri sprchovaní by mala byť najviac o dva stupne Celzia chladnejšia ako teplota tela.

V prípade príznakov, ako sú výrazné potenie, červeň tváre, bolesti hlavy, dýchavičnosť, zvracanie až kolaps z prehriatia organizmu, treba začať s aktívnym ochladzovaním. "Vhodná je studená vaňa, sprcha či aspoň chladný mokrý uterák na hrudník, nutné je zabezpečiť zvýšené prúdenie vzduchu a doplniť stratené tekutiny. Ak príznaky do 30 minút neustúpia, treba vyhľadať lekársku pomoc." V horúcich dňoch treba redukovať svalovú aktivitu, dodržiavať pitný režim či konzumovať ľahšie jedlá, ovocie a zeleninu.