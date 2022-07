Psíčkari pre zákaz psov na tajchoch zúria! Kompetentní im dali jasný odkaz: Môže za to arogancia niektorých z vás

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Zmeny týkajúce sa pohybu psov v okolí banskoštiavnických tajchov vyvolali búrlivú odozvu. Ozvali sa najmä psíčkari, ktorým sa predstava toho, že by sa nemohli ísť osviežiť k vode aj so svojimi miláčikmi tak, ako to robievali doteraz, jemne povedané nepozdávala. Našli sa aj takí, ktorí nešetrili tvrdšími odkazmi. Vodohospodári tak museli situáciu vysvetľovať.

Po novom na tajchoch nie je umožnený voľný pohyb psov a to celoplošne a trvalo, „nakoľko to má každá obec zahrnutá vo svojom VZN a jazerá patria vždy do katastra určitej obce.“ Od 1. mája do 31. októbra bude tiež so psom zakázaný vstup do vody. „Tieto tabuľky sa umiestnia na vybraných bodoch tajchov a budú ohraničovať zónu, v ktorej treba uvedené predpisy striktne dodržiavať, pretože budú kontrolované mestskou (159) alebo štátnou (158) políciou. A to buď v rámci obchôdzky alebo na privolanie, ak niekto tento priestupok nahlási. Mimo týchto zón môže pes za prítomnosti majiteľa vstúpiť do vody,“ ozrejmil Slovenský vodohospodársky podnik. Dodali tiež slová plné nádeje, že sa všetci s týmito pravidlami zžijú a obe strany sa budú navzájom rešpektovať.

Galéria fotiek (4) Beliansky tajch pod Banskou Štiavnicou

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

V tom sa však očividne prepočítali. Netrvalo totiž dlho a pod príspevkom začali pribúdať nahnevané komentáre. Rozhnevaní psíčkari argumentovali tým, že ich zvieratá sú často čistejšie ako niektorí ľudia a nevykonávajú potrebu do vody, ako napríklad deti či niektorí dospelí. Tomu, prečo by so sebou nemohli zobrať svojich miláčikov, nerozumeli a zákaz považujú za absurdný. V niektorých vyjadreniach nechýbali ani vulgarizmy.

Arogantné správanie niekoľkých majiteľov psov

Vodohospodári sa preto rozhodli prihovoriť sa ľuďom ešte raz a veci uviesť na pravú mieru. „V prvom rade treba napísať, že ide o zdieľaný článok, nie náš a v tom druhom treba ozrejmiť, že je to občianska iniciatíva za čistotu a kultúru jazier a nie naša ako správcu tajchov,“ pripomenuli.

Historicky podľa nich dochádzalo k mnohým konfliktom, ktoré vznikli arogantným správaním sa niekoľkých majiteľov psov, keď psy voľným pohybom a behaním po dekách návštevníkov vo svojej blízkosti znepríjemňovali nerušený pobyt iným rekreantom. Podobne aj kúpanie psov v nádržiach, na čo sú mnohí ľudia podľa nich právom veľmi citliví.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Pixabay

„Starostovia obcí sa k tejto iniciatíve priklonili a súhlasili s jednotnou formou regulácie pohybu psov na tajchoch. Dohodli sa tak na osadení tabúľ, kde bude uvedený text ´Zákaz voľného pohybu psov´. Tabuľky majú byť umiestnené na rekreačne najviac využitých miestach v okolí tajchov, typicky na hrádzach (na vstupoch na hrádze). S tabuľkami sme ako správca súhlasili s výhradou, že môžu slúžiť na upozornenie, ako výchovný prostriedok pre majiteľov psov neznalých zákonných povinností, zároveň sme však vyžadovali striktne text doplniť o odkaz na zákon č. 282/2002 (o držaní a voľnom pohybe psa) a nesúhlasili s vytváraním zón, kde by sa mohli psy výlučne pohybovať a zdržiavať. Tajchy sú predsa verejne prístupné miesta,“ uviedli.

Zmeny iniciovala občianska iniciatíva za čistotu a kultúru jazier, ktorá sa na nich dohodla na pracovnom stretnutí za účasti štatutárov obcí, zástupcov Slovenského vodohospodárskeho podniku, príslušníkov polície, zástupcov OOCR B. Štiavnica a zástupcu súkromného rezortu Salamandra.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Pixabay

Polícia sťažnosti registruje, útoky nie

Na konflikty medzi majiteľmi psov a ľuďmi, ktorým ich prítomnosť na tajchoch prekážala, sme sa opýtali aj polície. „Vedenie OO PZ Banská Štiavnica má vedomosť o tom, že sa vyskytujú problémové situácie (sťažnosti občanov) súvisiace s voľným pohybom psov v danej oblasti, všetky však vo vlastnej kompetencii riešili príslušníci Mestskej polície v Banskej Štiavnici,“ povedala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Uviedla však tiež, že okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom žiadne útoky psov na občanov v oblasti tajchov v okresoch Banská Štiavnica a Žarnovica, neeviduje. „Taktiež sme nezaznamenali žiadne sťažnosti súvisiace s voľným pohybom psov v danej oblasti,“ dodala.